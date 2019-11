Alberto Francini a capo della Questura di Campobasso

Alberto Francini è il nuovo questore di Campobasso. Napoletano, classe ’57, è laureato in Giurisprudenza e specializzato in Diritto Amministrativo, Scienze dell’Amministrazione e Diritto e Finanza degli Enti Locali. Funzionario della Polizia di Stato dal 1983, è dirigente superiore dal 2013. Prima di approdare al nuovo incarico ha diretto le Questure di Lecco, Pisa e Catania. E’ stato, negli anni a cavallo tra il 1994 e il 2008, anche cultore della materia in Diritto Costituzionale presso l’Università del Molise. E’ esperto di ordine pubblico, tema su cui ha pubblicato numerosi scritti, e codice della strada.