Alberto Francini nuovo questore di Catania

“Giuseppe Gualtieri, dirigente generale di polizia di Stato, nominato prefetto. È destinato a svolgere le funzioni di ispettore generale di amministrazione”. È una riga nel comunicato stampa sulla seduta del Consiglio dei ministri di ieri a comunicare che l’ex nuovo questore di Catania, dopo meno di un anno, lascerà il suo incarico. Al suo posto, arriverà da Pisa il questore Alberto Francini, napoletano classe 1957. Francini, dal 20 aprile 2015 in servizio in Toscana, prima ancora era stato per due anni a Lecco. Esperto di ordine pubblico nelle manifestazioni sportive, per circa vent’anni è stato in servizio allo stadio San Paolo di Napoli, per un totale di circa 600 partite. Secondo quanto riportato dal suo profilo, è stato dirigente di polizia durante le cinque maggiori emergenze rifiuti nel Napoletano (Giugliano, Acerra, Pianura, Chiaiano e Terzigno).