Alberto Improda e Andrea Colzani entrano nel Cda di Fmts Group

Alberto Improda, avvocato, e Andrea Colzani, imprenditore, sono i nuovi consiglieri di amministrazione di Fmts Group. “I due professionisti – si legge in una nota aziendale -vanno a ridisegnare il tavolo del Cda, presieduto da Giuseppe Melara, in vista delle future sfide del gruppo. Improda e Colzani sostituiscono Valentino Villecco e Gianni Greco, rispettivamente direttore generale di Fmts Group e Chief Financial Officer Fmts Group”. “In questi anni con Villecco e Greco abbiamo portato avanti una realtà in crescita – spiega Giuseppe Melara – accompagnandola in ogni sua fase, seguendola passo dopo passo. Era arrivato il momento di innestare nuove energie per consentire al gruppo di compiere quello slancio necessario per raccogliere le sfide del futuro. Villecco e Greco continuano ad essere un pilastro della nostra azienda, rappresentano la sicurezza di un progetto che nasce all’insegna della condivisione e punta a nuovi traguardi. Saluto con entusiasmo l’ingresso in CdA di due professionisti di spessore come Improda e Colzani. A loro il mio in bocca al lupo per il lavoro che ci attende già da oggi”.

Alberto Improda, avvocato romano, è fondatore dello studio che porta il suo nome: lo Studio Legale Improda che ha sedi in diverse città italiane ed è considerato tra gli studi leader sul diritto industriale. Docente a Corsi Master in alcune Università a Roma, tra cui LUISS e Tor Vergata, è autore di diversi saggi. È presidente di Fondazione Città Italia e vicepresidente di Cultura Italiae e di Entroterra; è membro del Consiglio Direttivo dell’ESG European Institute e dell’Associazione FORTIS e collabora con diverse organizzazioni culturali e scientifiche.

Andrea Colzani, classe ’79, brianzolo, opera nel settore della distribuzione commerciale al dettaglio e all’ingrosso. Il Gruppo Colzani è una realtà imprenditoriale situata a nord di Milano e che opera in mercati differenti, con territorialità locale ed internazionale. Dal 2018 è presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio-Imprese per l’Italia che da 25 anni dà voce a oltre 200.000 imprenditori under 42; mentre dal 2013 è presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Milano, Lodi, Monza e Brianza. È membro della giunta esecutiva di Confcommercio Imprese per l’Italia.