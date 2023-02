Alberto Sordi, l’omaggio di Rai Storia a 20 anni dalla scomparsa

Alle origini della televisione, “quelli del cinema” la ignoravano, utilizzandola solo come strumento di promozione di ciò che sarebbe andato in sala. Alberto Sordi non fa eccezione, anzi, forse è proprio il paradigma di questo rapporto cinema-tv. In occasione dei 20 anni dalla scomparsa del grande attore, il 24 febbraio 2003, Rai Storia propone “Alberto Sordi, un italiano in Tv” di Enrico Salvatori, in onda sabato 25 febbraio alle 16 su Rai Storia per il ciclo “Italiani”. Un viaggio nella biografia dell’attore, attraverso le sue partecipazioni radiotelevisive in Rai, con citazioni alla carriera radiofonica (1947/1953) e le sue apparizioni televisive (1954/2002), dove la Tv è uno “specchio concavo” della sua carriera cinematografica, composta di circa 150 titoli come attore e 19 come regista. L’attore romano si concede volentieri alle interviste televisive, come quella del maggio 1977, durante il premio Angelo Rizzoli ad Ischia, per Paolo Cavallina del Tg1, con cui comincia il documentario. L’attore ha appena votato contro “Io sono un autarchico”, il film di un giovane cineasta romano, Nanni Moretti: secondo alcuni, da questa bocciatura trae origine la celebre battuta del suo “Ecce Bombo”, “Te lo meriti Alberto Sordi”. Pochi giorni dopo Sordi parte per Cannes con “Un borghese piccolo piccolo”, il film che per i critici rappresenta “la pietra tombale della commedia all’italiana”, il genere cinematografico che ha in Sordi il volto più emblematico da 25 anni. La televisione Rai, in questa fase cruciale, sarà per Sordi determinante: sta infatti cominciando, con Giancarlo Governi, a progettare la sua “Storia di un italiano”, che verrà trasmessa dal 18 marzo 1979. Nel documentario sono presenti contributi pregiati e poco noti come un servizio girato sul set del film “Un borghese piccolo piccolo”, diretto da Mario Monicelli e scritto da Vincenzo Cerami, ritrovato nelle Teche Rai. Altri materiali particolari proposti in puntata sono la fotografia che ritrae Alberto Sordi alla sua prima partecipazione televisiva, ad “Arrivi e partenze” (1954), insieme al conduttore Mike Bongiorno; uno sketch della prima trasmissione radiofonica da titolare, “Vi parla Alberto Sordi”, del 1948/49; un duetto con Paolo Villaggio da “Formula Uno” del 1971/72. I servizi Tg di Carlo Mazzarella del periodo 1959-1966 sono mostrati per la prima volta e commentati da Tatti Sanguineti. Il documentario è arricchito dalle testimonianze di Pippo Baudo, Walter Veltroni, Giancarlo Governi (autore di “Storia di un Italiano”), Tatti Sanguineti (autore de “Il Cervello di Alberto Sordi”), il giornalista e studioso di cinema Alberto Anile (autore di “Sordi Segreto”) e Paola Comin, ufficio stampa di Sordi dal 1993 alla scomparsa. Alle 18.45, poi l’omaggio a Sordi prosegue con “Alberto Sordi per Natale”: una carrellata di ospitate televisive degli anni ’80 nelle trasmissioni di Pippo Baudo “Domenica In” e “Fantastico”.