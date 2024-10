Albino Ruberti torna in Campidoglio da protagonista. È nominato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri nuovo capo della segreteria al posto di Giulio Bugarini che entra in giunta come assessore al personale. Ruberti, già capo di gabinetto e amministratore unico di Risorse per Roma, per tre anni ha ricoperto lo stesso ruolo con l’ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.