Alcaraz ai quarti a Madrid, battuto il tedesco Struff

Roma, 30 apr. (askanews) – Carlos Alcaraz batte Jan-Lennard Struff al Masters 1000 spagnolo e stacca il biglietto per i quarti di finale a Madrid. Partita molto combattuta risolta dal n. 3 al mondo soltanto al tiebreak del terzo set dopo tre ore di gioco contro il tedesco Struff: 3-6, 7-6(5), 6-7(4) il punteggio finale. Fatale è stato il tiebreak, risolto da Alcaraz con un lob perfetto sul 5-4 e un passante tra i piedi dell’avversario sul match point. Lo spagnolo sale così a 14 vittorie consecutive a Madrid e domani tornerà in campo per il quarto di finale contro Andrey Rublev. Il russo, al primo quarto di finale stagionale in un Masters 1000, ha battuto Tallon Griekspoor in due set (6-2, 6-4) al termine di una partita perfetta, durata un’ora.