Alcaraz: perché ultimo Wimbledon di Fognini? E’ un grande giocatore

Roma, 30 giu. (askanews) – “A essere onesti non capisco perché sia il suo ultimo Wimbledon. Può giocare ancora 3-4 anni”. E’ l’omaggio di Carlos Alcaraz a Fabio Fognini alla conclusione del match di primo turno di Wimbledon. “Devo dargli tutto il credito – continua – ha giocato un grande match. E’ un grande giocatore, ha un talento pazzesco e lo ha dimostrato in tutta la carriera. Sono felice di aver condiviso il campo con lui. Non è mai facile giocare sul Centrale il primo match, si sente la differenza con Wimbledon. Devo migliorare, ma penso sia stata una grande partita. Dovrò mettere il mio miglior tennis perché oggi servizio e risposta non hanno funzionato tanto”.