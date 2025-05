Alcaraz Re di Roma: Sinner battuto, lo spagnolo trionfa agli Internazionali d’Italia

Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo agli Internazionali BNL d’Italia, superando Jannik Sinner con il punteggio di 7-6(5), 6-1 nella finale disputata domenica 18 maggio al Foro Italico di Roma. Con questa vittoria, il tennista spagnolo ha interrotto la striscia di 26 successi consecutivi dell’italiano, consolidando ulteriormente il suo status di favorito per il prossimo Roland Garros.

Il primo set è stato un duello serrato, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto i propri turni di servizio fino al tie-break. Qui, Alcaraz ha mostrato maggiore lucidità nei momenti decisivi, aggiudicandosi il parziale per 7-6(5). Nel secondo set, lo spagnolo ha preso il controllo del match, portandosi rapidamente sul 5-0. Sinner ha evitato il “bagel” conquistando un game, ma Alcaraz ha chiuso l’incontro con un netto 6-1 .

Con questa vittoria, Alcaraz ha portato a 7-4 il bilancio degli scontri diretti con Sinner, vincendo gli ultimi quattro incontri consecutivi. È l’unico giocatore ad aver battuto l’italiano più di una volta dall’inizio del 2024. Questo successo rappresenta il secondo titolo Masters 1000 dell’anno per Alcaraz, dopo quello ottenuto a Monte Carlo, e l’undicesimo “Big Title” della sua carriera .

Per Jannik Sinner, si trattava del primo torneo dopo una sospensione di tre mesi per doping. Nonostante l’ottimo percorso fino alla finale, il numero uno del mondo ha mostrato segni di affaticamento nella seconda parte del match, non riuscendo a contrastare l’intensità e la varietà di gioco dell’avversario .

La vittoria a Roma rafforza la posizione di Alcaraz come uno dei principali contendenti per il titolo al Roland Garros, che inizierà domenica prossima. Con una stagione sulla terra battuta impressionante, il giovane spagnolo si presenta a Parigi con grande fiducia e ambizione.