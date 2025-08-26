Alcott debutta in Marocco: aperto il primo store a Casablanca

Capri Group ha inaugurato il primo punto vendita Alcott in Marocco, segnando un nuovo passo nel processo di internazionalizzazione del brand. Lo annuncia la società con una nota nella quale si spiega che “lo store è stato inaugurato l’8 agosto a Casablanca, all’interno di una delle aree commerciali più vivaci e centrali della città”. “Il nuovo spazio – si legge ancora nel comunicato – si distingue per il design contemporaneo e curato, in linea con l’identità giovane e dinamica di Alcott. Al suo interno sono ospitate le collezioni uomo e donna, in un ambiente pensato per valorizzare l’estetica e l’esperienza del marchio. Con questa apertura, Capri Group rafforza la propria presenza all’estero, portando l’inconfondibile stile italiano nel cuore della scena retail internazionale”.