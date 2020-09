Alcott, jeans ecosostenibili e innovativi nel nuovo “The Denim Shop”

Alcott è pronto a ripartire, raccontando una storia unica e intramontabile, quella del denim, che accomuna intere generazioni attraverso una gamma di capi iconici e intramontabili, che hanno lasciato il segno nella storia della moda contemporanea.

Realizzato con il più morbido cotone organico, lavorato in maniera ecosostenibile, il denim firmato Alcott è di qualità superiore e presenta caratteristiche che lo rendono inconfondibile: dai lavaggi ai dettagli sui capi, dalle impunture a contrasto al labelling ricercato, i capi della collezione Denim sono semplicemente inconfondibili e rappresentano una vera eccellenza per il brand.

Dalla purezza dei jeans cimosati, fino alla comodità dei regular fit, le vestibilità Alcott sono tantissime e presentano caratteristiche precise che li rendono comodi, avvolgenti, confortevoli ma anche bellissimi, grazie alla molteplicità di lavaggi, rotture e particolari: che si cerchi uno stile più retrò con un flair, piuttosto che un jeans versatile come lo skinny, dal Denim Shop Alcott nessuno rischia di uscire a mani vuote!

Ma l’universo denim non si ferma ai jeans: gonne dalle tante vestibilità, giubbini over e regular per alleggerire ogni look, camicie morbide e vellutate da indossare a pelle o abbinate ad una semplice t-shirt bianca; la jumpsuit, capo iconico della stagione, per chi desidera sfoggiare un look total denim, perfetto per ogni occasione. Il denim Alcott, per lui e per lei, è perfetto per ogni esigenza, ottimo per un back to school grintoso e accattivante.

L’autunno firmato Alcott si tinge dunque di indaco, grazie al Denim Shop e alle tante proposte presentate, che trovano poi abbinamenti perfetti, per realizzare ogni tipo di look, sia online sul sito www.alcott.eu che in tutti gli store d’Italia.