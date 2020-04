Alcott presenta la Smart T-Shirt che cambia colore con l’App

Alcott, leader del fast fashion italiano e da sempre precursore di nuove mode e tecnologie, presenta per la stagione SS20 la Smart-T Shirt capo innovativo ad alta tecnologia, che cambia colore con l’ App.

La t-shirt è stata creata con la nuova tecnologia edge+ da due ingegneri aerospaziali specializzati in informatica e camuffamento militare, in collaborazione con i talentuosi designer Alcott. Utilizzare la nuova T-shirt è facilissimo, si deve scaricare l’App Smart-T Shirt sullo smartphone dal sito https://www.alcott.eu/it_IT/alcott-smart-app.html, registrarsi con l’ Alcott Account e mettere un flag alle impostazioni di privacy.

Dopo aver concluso questi semplici passaggi, si dovrà solo scegliere il colore desiderato e la Smart-T Shirt cambierà automaticamente.

Utilizza la versione Premium dell’app per la modalità Screen Wall per mimetizzarsi quando cammini per la strada ed evitare di salutare una persona che vuoi ignorare, è facile, fai una foto all’oggetto interessato(muro, porta ecc. l’importante è sia abbastanza grande da permetterti di nasconderti) e la tua Smart-T Shirt diventerà immediatamente del colore necessario, basta stress da brutti incontri!!! Una sola Smart-T Shirt per infiniti look!