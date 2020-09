Alcott promuove il calcio femminile: sponsor ufficiale della Riozzese Como

Il brand Alcott ancora una volta sceglie di tingersi d’azzurro, il colore della SSD Riozzese Como, contribuendo così, all’espansione del calcio femminile, alla realizzazione del sogno e del progetto della squadra e del presidente Stefano Verga di arrivare in serie A. Da sempre Alcott, brillante e dinamica realtà del mondo della moda giovanile, è in prima linea per supportare le attività dei giovani talenti. “Proprio per questo – si legge in una nta aziendalae – il Gruppo Capri ha ritenuto fondamentale continuare a supportare una realtà tutta al femminile, che si è dimostrata capace di raggiungere con perseveranza ed impegno grandi obiettivi. I colori delle SSD Riozzese Como sono per Alcott ancora una volta una questione di cuore, una passione comune, nel nome di una femminilità intesa sempre più come sfida da affrontare a viso aperto, con orgoglio, determinazione ed entusiasmo”. Le maglie ufficiali da gara sono state presentate martedì 22 settembre 2020 nella Sala Stemmi del Comune di Como.