Alcott, trionfo del denim e ritorno alle origini nella nuova collezione

E’ arrivata la nuova collezione spring/summer 2020 firmata Alcott: #ThisIsAlcott è un ritorno alle origini, un mix vincente di colori, sorrisi e atmosfere, in arrivo direttamente dalle spiagge della California. Protagonista indiscusso il denim: dal jeans ecosostenibile, parte della nuova linea green Enjoy Life, ai giubbini over per lui e lei, le camicie nei toni dell’azzurro e dell’indaco si uniscono a slack basic e gonne in morbido cotone per un look unico e inconfondibile, made in the USA.

Sulla maglieria per lei esplodono i colori pastello, per un accenno di primavera dai toni delicati e accattivanti, che ben si abbinano ad una gamma di pantaloni e giubbini per accontentare davvero tutti i gusti. La collezione per lui si addice ad un uomo giovane e dinamico e presenta una vasta gamma di pantaloni in puro cotone, maglieria in fresco lana e cotone pesante, giubbini dai colori primaverili e tante, tante t-shirt che incontrano davvero ogni tendenza.

La qualità dei filati, ogni stagione più sostenibile, incontra un prezzo eccezionale, anche nei capi della linea Premium che, grazie ad un blend unico di qualità e convenienza, sono la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un look più smart. Con la collezione #ThisIsAlcott, arrivano anche tante collaborazioni d’eccezione: Coca Cola, Mickey Mouse, Barbie, The Simpson e tanti altri personaggi iconici, coloreranno le t-shirt per lui e lei, per una primavera davvero unica. La nuova collezione è già disponibile online sul sito www.alcott.eu e presso tutti gli store Alcott.