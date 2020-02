Alcott, una linea di prodotti dedicata agli innamorati

In vista del 14 febbraio, festa di San Valentino, in tutti gli store Alcott, e online sul sito www.alcott.eu, è arrivata la linea dedicata agli innamorati: l’azienda annuncia la realizzazione “di t-shirt a tema, idee regalo per tutte le tasche, profumi e l’immancabile denim selection, con prezzi piccolissimi, a partire da 5 euro”. Non solo. Il 14 febbraio gli store di Napoli e Marcianise (così come quelli di Milano, Arese, Roma, Porte di Roma) ospiteranno, a partire dalle 14, il Love Party firmato Alcott: “un pomeriggio all’insegna del divertimento, dell’amore e di tantissime sorprese, per festeggiare in store la giornata più “lovely” dell’anno”.