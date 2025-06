Alcune leggi volute da Trump faranno più danni agli yankees che ai veri destinatari

Talvolta viene da credere a chi segue le vicende sociali e economiche degli USA, se Trump sia lui stesso non all’altezza necessaria per lo svolgimento del ruolo che sta tentando di ricoprire o siano quanti gli fanno da contorno. Certo è che, da quando ha messo piede nella Casa Bianca, se non da ancora prima, si sta ispirando al personaggio di Topolino apprendista stregone. L’avventura di quella storia vede il sempre verde protagonista del cartoon cinematografico di Walt Disney cimentarsi con esperimenti magici, nei panni di chi le tenta tutte perchè essi riescano a sbalordire e raccoglie solo scherno perchè non gliene va bene una. Per dirla in breve fa solo pasticci. GIi attuali pendents messi in atto da Trump. Oltre al veleno fiscale sparso per il mondo intero reclamando dazi oltremodo pesanti che valgono cifre giustificabili solo se proventi da una lotteria. Inoltre sono applicati verso i destinatari in forme e misure molto diverse, tali da far ricordare come si illustri questo modo di fare squilibrato in campagna, cioé trattare in modo difforme i figli e i figliastri. Arrivando al fatto più eclatante e anche più recente, quel Presidente ha finito da poco di dare l’imprimatur al provvedimento che prevede che venga applicata una imposta che vada a colpire il reddito da un certa percentuale a salire, A venire percossi saranno gli utili di investitori in attività marcate a stelle e a strisce.

Probabilmente avrà pensato che l’investitore straniero trovi comunque sicurezza e redditività sufficienti a sostenere la sua scelta. Sempre rimanendo nel campo della cinematografia è possibile che Trump tenga in buona considerazione un film di fantascienza che, insieme a altri su argomenti simili, riempirono le sale sul finire degli ’60. La trama di quel film in buona parte è costituita dell’esperimento di alcuni scienziati volto a testare fin dove fosse possibile stressare le capacità di un computer di grande potenza. A uno di essi venne in mente che un test dei più consoni per quell’ esigenza potesse essere il gioco della X e dello 0, con un solo soggetto che lo adoperasse. Poiché è un gioco a esclusione, il computer avrebbe ricevuto per sé stesso entrambe le istruzioni di gioco. Così, dopo poche mosse, quel giocatore elettronico ambivalente fini, scoppiando, con il distruggersi da solo. Non occorre alcun commento, ma solo una considerazione: ogni bel gioco dura poco. Almeno dovrebbe.