Alcune note sugli sviluppi della politica estera della Repubblica Popolare della Cina (2 – continua)

IA, DeepSeek e la competizione sino-statunitense

Durante questo periodo, l’innovazione scientifica e tecnologica della Cina ha costantemente superato l’immaginazione della pubblica opinione. Dalle “Due bombe e un satellite” (programma spaziale cinese degli anni ’50), a “Shenzhou” e “Chang’e”, e poi al 5G, all’informatica quantistica e a DeepSeek, generazioni di cinesi non hanno mai smesso di lottare, e il percorso della Cina per diventare una potenza scientifica e tecnologica è diventato sempre più ampio.

Naturalmente, questa strada non è sempre liscia. Che si tratti di tecnologia aerospaziale o di produzione di chip, l’irragionevole repressione imposta da una parte del mondo esterno non si è mai fermata. Ma dove c’è un blocco, c’è una svolta; dove c’è repressione, c’è innovazione. C’è un bel detto in un’antica poesia cinese: «Le montagne verdi non possono coprirlo, dopotutto scorre verso est» (in riferimento al fiume Chang Jiang = Yangtze = Fiume Azzurro). Le alte mura di un piccolo cortile non possono fermare il pensiero innovativo.

La scienza e la tecnologia non devono essere uno strumento per tessere una cortina di ferro, ma una ricchezza condivisa da tutti. Per promuovere lo sviluppo comune dell’umanità, la Cina ha seriamente implementato la Global AI Governance Initiative proposta dal Presidente Xi Jinping; ha emanato il Piano universale per lo sviluppo delle capacità di intelligenza artificiale e ha lanciato l’Initiative on International Cooperation in Open Science con Brasile, Sudafrica e Unione Africana, richiamando l’attenzione sulla costruzione di capacità scientifiche e tecnologiche nel Sud del mondo e assicurando che nessun Paese venga lasciato indietro. La Cina è disposta a condividere i suoi risultati innovativi con più Paesi e a perseguire insieme a tutti la ricerca “delle stelle e del mare”.

Relazioni sino-statunitensi fra fentanyl, dazi e buoni rapporti

Il rispetto reciproco è la norma fondamentale nelle relazioni tra Paesi e un prerequisito importante per le relazioni tra Cina e Stati Uniti d’America. Nessun Paese può immaginare di poter reprimere e contenere la Cina e al contempo sviluppare buoni rapporti con essa. Questo approccio “bifronte” non solo non favorisce la stabilità delle relazioni bilaterali, ma non riesce nemmeno a costruire la fiducia reciproca.

La questione fentanyl (analgesico con una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina). Innanzitutto, è bene chiarire che la Cina ha sempre represso con fermezza il traffico e la produzione di droga. È il Paese con le politiche di controllo della droga più severe e approfondite al mondo oggi. Già nel 2019, su richiesta degli Stati Uniti d’America, la Cina è stata la prima al mondo a elencare tutte le sostanze simili al fentanyl. L’abuso di fentanyl negli Stati Uniti d’America è un problema che lo stesso Paese deve affrontare e risolvere. La Cina ha fornito ogni tipo di assistenza agli Stati Uniti d’America nello spirito dell’umanitarismo. Gli Stati Uniti d’America non dovrebbero ripagare la gentilezza con rimostranze, e tanto meno imporre tariffe senza motivo. Questo non è il comportamento di un grande Paese responsabile.

Gli Stati Uniti d’America dovrebbero rivedere i guadagni ottenuti nel corso degli anni dalle guerre tariffarie e commerciali? Il deficit commerciale è aumentato o diminuito? La competitività dell’industria manifatturiera è aumentata o diminuita? L’inflazione sta migliorando o peggiorando? La vita delle persone è migliorata o peggiorata? Le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti d’America sono reciproche e paritarie. Se decidessero di collaborare, si otterrebbero vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per tutti; se invece si continuano a esercitare pressioni, la Cina contrattaccherà risolutamente.

Essendo oggi uno il più grande Paese in via di sviluppo e l’altro il più sviluppato del pianeta, la Cina e gli Stati Uniti d’America dovrebbero coesistere pacificamente. Come ha sottolineato il presidente Xi Jinping in una telefonata con il presidente Trump all’inizio di quest’anno, il conflitto e lo scontro non dovrebbero essere un’opzione. Cina e Stati Uniti d’America hanno interessi comuni estesi e ampi spazi di cooperazione. Possono diventare partner, raggiungere un successo reciproco e prosperare insieme.

La Cina continuerà a impegnarsi per uno sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni tra Cina e Stati Uniti d’America, in conformità con i tre principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa, proposti dal presidente Xi Jinping. Allo stesso tempo, si spera che la parte statunitense sappia ascoltare le voci dei due popoli, riconoscere la tendenza generale dello sviluppo storico, considerare lo sviluppo della Cina in modo obiettivo e razionale, condurre scambi con la Cina in modo attivo e pragmatico e lavorare con la Cina per seguire insieme la strada della corretta coesistenza sino-statunitense, che porterà benefici a entrambi i Paesi e al mondo.

L’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (OCS)

L’OCS è nata in Cina e prende il nome da una notissima città cinese, che ha un significato speciale per ogni cinese. L’importante è che dopo un quarto di secolo di sviluppo, l’OCS si è espansa da sei membri a una famiglia di ventisei Paesi, dando vita all’organizzazione di cooperazione regionale più grande e popolosa del mondo.

La chiave dello sviluppo e della crescita della OCS è che ha sempre promosso lo “spirito di Shanghai”, ha aderito alla sua intenzione originale di fiducia reciproca, mutuo beneficio, uguaglianza, consultazione, rispetto per le diverse civiltà e ricerca di uno sviluppo comune, e ha intrapreso un nuovo percorso di cooperazione regionale.

Quest’anno, in qualità di presidente di turno, la Cina sta portando avanti più di cento attività nei settori della politica, della sicurezza, dell’economia, della cultura e di altri settori, sotto lo slogan “Promuovere lo spirito di Shanghai: OCS in azione”. Si perfeziona lo Shanghai Spirit con la China Action e guidare il volante della OCS con il China Engine.

Inoltre il prossimo autunno la Cina ospiterà il Summit OCS a Tianjin. Poi, i leader dei Paesi OCS si riuniranno sulle rive del fiume Haihe per riassumere le esperienze di successo, elaborare un progetto di sviluppo e costruire un consenso sulla cooperazione. Ciò consentirà alla OCS di ripartire dalla Cina e promuovere la costruzione di una comunità OCS più stretta con un futuro condiviso.

L’ordine internazionale

Quest’anno ricorre pure l’LXXX anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. Prima e dopo la fine della II Guerra Mondiale, la decisione più importante presa dalla comunità internazionale fu quella di istituire le Nazioni Unite allo scopo di creare una piattaforma importante per il mantenimento della pace nel mondo e la gestione della governance globale. I fatti hanno dimostrato che le Nazioni Unite hanno resistito alla prova e hanno svolto il loro ruolo.

La situazione ora è molto cambiata. L’unilateralismo è in aumento, la politica di potenza è dilagante e alcuni Paesi hanno sollevato varie questioni in merito alle Nazioni Unite. Tuttavia, la Cina ritiene che a) più complesse sono le contraddizioni, più si deve evidenziare l’importante posizione delle Nazioni Unite; b) più urgenti sono le sfide, più salvaguardare la dovuta autorità dell’ONU.

Tutti i Paesi sperano di evitare che il mondo torni alla legge della giungla. A tal fine, devono prima gettare solide fondamenta per l’uguaglianza sovrana e riconoscere che tutti gli Stato, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forza o dalla debolezza, sono membri paritari della comunità internazionale. Nessuno dovrebbe avere l’ultima parola solo perché ha “braccia più grandi” o “pugni più potenti”. In secondo luogo, vanno sostenuti i principi di equità e giustizia e bisogna opporsi al monopolio degli affari internazionali da parte di pochi Paesi. La voce del Sud globale dovrebbe essere ascoltata di più e i diritti e gli interessi legittimi di tutti i Paesi dovrebbero essere pienamente protetti. In terzo luogo, si deve aderire al concetto di multilateralismo, sostenere i principi di consultazione, costruzione congiunta e condivisione, sostituire il confronto di gruppo con l’inclusività e la cooperazione e rompere i “piccoli circoli” con la grande unità. In quarto luogo, va rafforzata l’autorità dello stato di diritto internazionale. In particolare, i Paesi più importanti dovrebbero prendere l’iniziativa nell’essere retti e sostenere lo Stato di diritto, ed opporsi ai doppi standard e all’applicazione selettiva, e non dovrebbero intimidire il mercato o depredare con la forza.

La Cina è fra le creatrici e le beneficiarie dell’ordine internazionale del secondo dopoguerra e, naturalmente, è anche il difensore. In quanto membro permanente del Consiglio di Sicurezza, la Cina è consapevole delle sue responsabilità internazionali; sosterrà fermamente la posizione centrale delle Nazioni Unite; fungerà da pilastro del sistema multilaterale; e sarà la voce della giustizia per il Sud del mondo. A febbraio, su appello della Cina il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha ospitato un incontro di alto livello sul tema “Praticare il multilateralismo, riformare e migliorare la governance globale”. La riunione è stata presieduta dal ministro cinese degli Esteri, Wang Yi con più di 100 Paesi che hanno aderito, ciò ha segnato l’inizio della commemorazione dell’LXXX anniversario della fondazione delle Nazioni Unite. La Cina è disposta a collaborare con tutte le parti per rivedere le aspirazioni originarie della fondazione delle Nazioni Unite, rispettare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e costruire un sistema di governance globale più giusto e ragionevole.

La questione israeliano-palestinese

Per la Cina Gaza appartiene al popolo palestinese ed è parte integrante del territorio palestinese. Ogni tentativo di cambiare forzatamente lo status di Gaza non porterà alla pace, ma innescherà solo nuovi disordini. È necessario sostenere il piano per il ripristino della pace a Gaza, avviato congiuntamente dall’Egitto e dai Paesi arabi. La volontà del popolo non può essere violata e la giustizia non può essere abolita. Se le grandi potenze hanno davvero a cuore la popolazione di Gaza, dovrebbero promuovere un cessate-il-fuoco globale e duraturo a Gaza, aumentare l’assistenza umanitaria, sostenere il principio “i palestinesi governano la Palestina” e contribuire alla ricostruzione di Gaza.

Se il Vicino Oriente non è in pace, il mondo non sarà in pace, e la questione palestinese è sempre stata al centro della questione mediorientale. Il nocciolo del conflitto ricorrente tra Palestina e Israele è che la “soluzione dei due Stati” è stata realizzata solo a metà: lo Stato di Israele è stato istituito da tempo, mentre lo Stato di Palestina è ancora irraggiungibile. Nella fase successiva, l’attenzione degli sforzi della comunità internazionale dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla “soluzione dei due Stati” e su un maggiore sostegno alla creazione di uno Stato palestinese indipendente. Solo in questo modo Palestina e Israele potranno davvero coesistere pacificamente e i popoli arabo ed ebraico potranno convivere vicini in un’amicizia duratura. A tal fine, tutte le fazioni palestinesi devono innanzitutto attuare la Dichiarazione di Pechino (23 luglio 2024) e raggiungere unità e autosufficienza; tutte le parti in Medio Oriente devono trascendere le differenze e sostenere la creazione dello Stato palestinese; e la comunità internazionale deve creare un consenso per la pace tra Palestina e Israele, e fornire assistenza.

La Cina è un partner strategico dei Paesi del Vicino e Medio Oriente e un sincero amico degli arabi. La Cina continuerà a lottare con fermezza per la giustizia, la pace e lo sviluppo per il popolo del Vicino e Medio Oriente, a sostenere quei Paesi nell’afferrare in modo indipendente il loro futuro e destino, nell’esplorare in maniera autonoma i propri percorsi di sviluppo e nel realizzare il sogno di una rivitalizzazione pacifica in tempi rapidi.

