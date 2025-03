Alcune note sugli sviluppi della politica estera della Repubblica Popolare della Cina (3 – continua)

La cooperazione Cina-Africa

Cina e Africa sono sempre stati buoni amici, buoni partner e buoni fratelli con un destino comune. Sotto la guida congiunta del presidente Xi Jinping e dei leader africani, le relazioni Cina-Africa sono entrate nel periodo migliore della storia. La Cina ha raggiunto la piena copertura della partnership strategica con tutti i Paesi africani con cui ha legami diplomatici e il posizionamento della comunità Cina-Africa con un futuro condiviso è stato elevato al livello «per qualsiasi tempo, per qualsiasi stagione».

Quest’anno ricorre il XXV anniversario dell’istituzione del Forum sulla cooperazione Cina-Africa. Nell’ultimo quarto di secolo, la Cina ha aiutato l’Africa a costruire e ammodernare quasi 100mila chilometri di strade e più di 10mila chilometri di ferrovie. Solo negli ultimi tre anni, le aziende cinesi hanno creato più di 1,1 milioni di posti di lavoro in Africa. La Cina è rimasta il più grande partner commerciale dell’Africa per sedici anni consecutivi. La cooperazione tra Cina e Africa ha portato benefici visibili, tangibili e benefici ai fratelli e sorelle africani. L’anno scorso, un contadino del Gambia ha inviato il riso che aveva coltivato nello Hunan per rendere omaggio al signor Yuan Longping. Grazie al riso ibrido cinese, hanno detto addio alla fame e accolto la speranza. Storie come queste accadono ogni giorno in Africa.

L’Africa è la terra della speranza nel XXI secolo. Senza la modernizzazione dell’Africa, non ci sarà modernizzazione del mondo. La stabilità e lo sviluppo dell’Africa sono correlati al destino comune dell’umanità. Il mondo dovrebbe ascoltare la voce dell’Africa e prestare attenzione alle preoccupazioni dell’Africa. L’Africa sta vivendo un nuovo risveglio e tutti i Paesi dovrebbero sostenere il Continente nell’intraprendere un nuovo percorso di sviluppo indipendente e autosufficiente.

Quest’anno segna l’inizio dell’implementazione dei risultati del Summit di Pechino. La Cina è disposta ad aiutare l’Africa ad accelerare il suo processo di industrializzazione e modernizzazione agricola in conformità con le «Dieci azioni di partenariato» per Cina e Africa onde promuovere congiuntamente la modernizzazione, implementare tariffe zero su voci tariffarie al 100%, coltivare nuovi punti di crescita come l’intelligenza digitale, verde e artificiale, promuovere mille progetti che avvantaggino le persone, rafforzino gli scambi di esperienze nella governance statale e migliorino la rappresentanza e la voce dell’Africa negli affari internazionali. Il vertice del G20 di quest’anno si terrà per la prima volta nel Continente africano. La Cina sostiene fermamente la Repubblica Sudafricana nell’adempimento delle sue responsabilità di Paese presidente e nel lasciare un chiaro “segno africano” sulla governance globale.

La questione della risoluzione albanese 2758 (1971) dell’Assemblea generale Onu

Questa argomentazione è una palese sfida all’autorità delle Nazioni Unite e all’ordine internazionale del dopoguerra. È estremamente assurda e pericolosa. Chi diffonde questo genere di argomentazioni dovrebbe prima migliorare il proprio buonsenso di base.

Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese. Questa è sia storia che realtà. Quest’anno ricorre l’LXXX anniversario della liberazione di Taiwan. La vittoria della guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese permise a Taiwan di tornare a far parte del territorio cinese. La Dichiarazione del Cairo (27 novembre 1943) e la Proclamazione di Potsdam dei termini per la resa giapponese (26 luglio 1945) emanate dai principali Paesi vincitori stabilirono chiaramente che Taiwan, che era stata rubata dal Giappone, doveva essere restituita alla Cina. Il Giappone annunciò anche il suo riconoscimento della Proclamazione di Potsdam e la sua resa incondizionata. Tutti questi elementi confermano la sovranità della Cina su Taiwan e costituiscono una parte importante dell’ordine internazionale del dopoguerra.

Il 25 ottobre 1971, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – su proposta della Repubblica Popolare d’Albania – adottò la risoluzione 2758 con una schiacciante maggioranza (76 sì, 35 no, 17 astenuti, 3 assenti), decidendo di ripristinare tutti i diritti legali della Repubblica Popolare della Cina alle Nazioni Unite ed espellere immediatamente i rappresentanti delle autorità di Taiwan dall’ONU e da tutte le sue agenzie. Questa risoluzione risolse completamente la questione della rappresentanza di tutta la Cina, Taiwan compresa, nelle Nazioni Unite, ed eliminò completamente ogni possibilità di creare «due Cine» o «una Cina e una Taiwan». L’unico nome della regione di Taiwan nelle Nazioni Unite è “Provincia di Taiwan della Cina”. Taiwan non è mai stata uno Stato, né in passato né tantomeno in futuro. Sostenere «l’indipendenza di Taiwan» significa dividere il Paese, sostenere «l’indipendenza di Taiwan» vuol dire interferire negli affari interni della Cina, e tollerare «l’indipendenza di Taiwan» corrisponde a minare la stabilità dello Stretto di Taiwan.

Il principio di sovranità è la pietra angolare della Carta delle Nazioni Unite. Nessun Paese o individuo dovrebbe adottare doppi standard. Rispettare la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi significa sostenere la completa riunificazione della Cina, e sostenere il principio di una sola Cina significa opporsi a qualsiasi forma di «indipendenza di Taiwan». Realizzare la completa riunificazione della madrepatria è l’aspirazione comune di tutto il popolo cinese. È la tendenza generale e la giusta causa. Il movimento separatista per l’«indipendenza di Taiwan» non farà altro che bruciare se stesso, e «usare Taiwan per contenere la Cina» equivale a una mantide che cerca di fermare un carro. La Cina alla fine sarà unita e sarà sicuramente unita.

Lo schieramento di missili a raggio intermedio attorno alla regione cinese

Dall’inizio di questo secolo, l’Asia ha registrato una rapida crescita ed è diventata un altopiano dello sviluppo globale e un’oasi di pace e stabilità. Questa situazione è stata conquistata con fatica e merita di essere tutelata e protetta. L’Asia non è solo il Continente e la base della Cina, ma anche la casa comune della Cina e degli altri Paesi asiatici. Il presidente Xi Jinping ha proposto il concetto di diplomazia di vicinato basato su amicizia, sincerità, reciproco vantaggio e inclusività, che ha portato la cooperazione amichevole della Cina con i Paesi vicini ad aprire nuovi orizzonti. Oggi la Cina ha raggiunto un consenso sulla costruzione di una comunità con un futuro condiviso con 17 Paesi confinanti, formando due grandi gruppi di comunità con un futuro condiviso nella penisola indocinese e in Asia centrale. La Cina inoltre ha firmato accordi di cooperazione per la realizzazione congiunta della Belt and Road Initiative con 25 Paesi confinanti ed è il principale partner commerciale di 18 Paesi. Oggi la Cina è diventata il centro della stabilità in Asia, il motore dello sviluppo economico e il sostegno della sicurezza regionale.

Naturalmente, è inevitabile che sorgano dei conflitti tra vicini. Le questioni storiche e gli attuali conflitti di interesse devono essere gestiti in modo appropriato. Finché si sostiene il concetto di casa comune, bisogna attenersi alla direzione di una comunità con un futuro comune, per cui è necessario negoziare su un piano di parità e mostrare reciproca comprensione e accomodamento: solo così si sarà in grado di risolvere le differenze e raggiungere una cooperazione win-win. La Cina continuerà inoltre ad ampliare la sua apertura verso i Paesi limitrofi, anche unilaterale, e a condividere con essi maggiori dividendi di sviluppo.

Per quanto riguarda il riferimento all’impiego di missili a raggio intermedio da parte degli Stati Uniti d’America nella regione, la Cina si oppone fermamente a ciò e anche i Paesi della regione non lo accolgono favorevolmente. Gli Stati Uniti d’America hanno introdotto la cosiddetta strategia indo-pacifica per così tanti anni. Cosa hanno fatto per i Paesi della regione? Niente altro che fomentare disordini e creare divisioni. Si può dire che è più probabile che causi problemi che non che realizzi qualcosa.

L’Asia non è un campo di battaglia per la competizione tra grandi potenze, ma dovrebbe essere un terreno dimostrativo per la cooperazione internazionale. Ossia promuovere un regionalismo aperto e condividere le opportunità di sviluppo dell’Asia sulla base del rispetto reciproco, del mutuo vantaggio e di risultati vantaggiosi per tutti.

Le relazioni economiche e commerciali fra Cina ed Europa

Quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Unione Europea (nel 1975: Comunità Economica Europea). Ripensando al mezzo secolo di scambi tra le due parti, l’esperienza più preziosa è il rispetto reciproco, la forza trainante più potente è il vantaggio reciproco e i risultati proficui per entrambe le parti; il consenso più coerente è il multilateralismo e il posizionamento più accurato è quello dei partner.

Negli ultimi cinquant’anni la cooperazione tra Cina e Unione Europea ha compiuto grandi progressi: il volume degli scambi è cresciuto da 2,4 miliardi di dollari a 780 miliardi di dollari e gli investimenti sono cresciuti da quasi zero a quasi 260 miliardi di dollari. Il numero complessivo di treni merci che collegano la Cina all’Europa ha superato i 100mila, il che la rende un canale privilegiato che collega l’Asia e l’Europa.

Oggi, mezzo secolo dopo, la produzione economica totale di Cina ed Europa rappresenta più di un terzo del totale mondiale e la cooperazione Cina-Europa ha un significato strategico e un impatto globale maggiori. Una relazione sana e stabile tra Cina e Unione Europea non solo porterà vantaggi a entrambe le parti, ma anche al mondo.

All’inizio di quest’anno, il presidente Xi Jinping ha sottolineato in una telefonata con il presidente del Consiglio europeo, António Luís Santos da Costa, che quanto più grave e complessa è la situazione internazionale, tanto più Cina ed Europa dovrebbero mantenere l’intenzione originaria di stabilire relazioni diplomatiche, rafforzare la comunicazione strategica, accrescere la fiducia reciproca strategica e attenersi al posizionamento del partenariato. La Cina continua ad avere fiducia nell’Europa e ritiene che quest’ultima possa diventare un partner di cui la Cina si fidi. Entrambe le direzioni hanno la capacità e la saggezza per risolvere adeguatamente i problemi esistenti attraverso consultazioni amichevoli e aprire insieme il prossimo cinquantennio a cui vale la pena guardare con interesse.

L’alta considerazione dei Paesi del Sud-est asiatico, l’Africa e l’America Latina verso la Cina

L’amicizia tra i popoli è il fondamento delle relazioni bilaterali e la forza trainante per promuovere la pace. Con il continuo sviluppo dell’economia e della società cinesi e la continua espansione dell’apertura ad alto livello, gli scambi e le interazioni tra la Cina e il resto del mondo stanno diventando più frequenti e la distanza tra i Paesi si sta riducendo.

L’opinione pubblica dei Paesi del Sud del mondo esprime commenti positivi sulla Cina. La Cina e il gran numero di Paesi in via di sviluppo si sono sempre trattati con sincerità e hanno sempre unito i loro intenti, e tra loro esiste un naturale senso di vicinanza e identità. Allo stesso tempo, si nota che scoprire e accogliere la Cina sta diventando una tendenza tra le persone nei Paesi sviluppati. Che si viaggi in Cina per “fare il check-in” o per interagire sui social network, tutti hanno visto un Paese sicuro, aperto e moderno e hanno incontrato cinesi amichevoli, di mente aperta e spiritosi.

Il giudizio del popolo è la luce che elimina i pregiudizi. L’integrazione dei cuori delle persone è il potere che abbatte le barriere. La Cina invita gli amici di tutti i Paesi a uscire dal loro bozzolo informativo, a togliersi occhiali oscurati e paraocchi, a vedere con la propria vista una Cina più reale e vibrante e a percepire con sinceramente la fiorente vitalità di 1,411 miliardi di cinesi.

Sulle relazioni fra Cina e Giappone

Lo scorso novembre, i leader di Cina e Giappone hanno raggiunto un importante consenso e hanno concordato di promuovere in modo completo le relazioni strategiche e reciprocamente vantaggiose tra Cina e Giappone, in conformità con lo spirito dei quattro documenti politici, e di costruire relazioni sino-nipponiche costruttive e stabili che soddisfino i requisiti della nuova era. Grazie agli sforzi congiunti di entrambe le parti, le relazioni bilaterali hanno registrato un andamento positivo di miglioramento e sviluppo. La Cina invita tutti i settori dei due Paesi a rafforzare gli scambi, ad approfondire la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a migliorare i sentimenti interpersonali, poiché ciò rientra negli interessi a lungo termine di entrambe le parti. Per quanto riguarda alcune specifiche preoccupazioni del Giappone, la Cina adotterà un atteggiamento responsabile e le gestirà in modo appropriato, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Va ancora una volta sottolineato che quest’anno ricorre l’LXXX anniversario della vittoria della guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressione giapponese. Ricordare la storia significa creare meglio il futuro. Se si dimentica la storia, oltre a essere condannati a riviverla, si perde l’orientamento. A quel tempo, il militarismo giapponese perpetrò crimini brutali contro il popolo cinese e di altri Paesi asiatici, provocando anche gravi disastri al popolo giapponese. Impedire la rinascita del militarismo è un dovere incessante del Giappone e una volontà incrollabile del popolo cinese e asiatico. Di fronte alla prova della coscienza e dell’integrità, il Giappone dovrebbe attenersi allo spirito della sua costituzione pacifica e proseguire sulla strada dello sviluppo pacifico.

Il principio di una sola Cina è il fondamento politico delle relazioni tra Cina e Giappone. Sono trascorsi ottant’anni dal ritorno di Taiwan alla Cina, ma in Giappone ci sono ancora persone che non hanno riflettuto sulle proprie azioni e che collaborano segretamente con le forze per l’«indipendenza di Taiwanۥ. Si devono avvertire queste persone che, invece di sostenere che «se ci sono problemi a Taiwan, ci saranno problemi anche in Giappone», è meglio ricordare che se usano Taiwan per creare problemi, creeranno problemi anche al Giappone.

La Cina e il Giappone vantano una lunga storia di scambi e il Giappone dovrebbe sapere meglio di chiunque altro che la Cina è sempre stata una potenza amante della pace e un vicino affidabile e amichevole. Per migliaia di anni, la Cina ha sempre portato opportunità piuttosto che minacce al Giappone. Di fronte a grandi cambiamenti storici, i giapponesi dotati di intuito dovrebbero riflettere attentamente e agire di conseguenza su quale sia il modo giusto di comportarsi come vicini e quale sia la tendenza generale.

(3 – continua)