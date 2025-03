Le relazioni tese Cina-Stati Uniti d’America in merito all’America Latina

La cooperazione Cina-America Latina è una cooperazione Sud-Sud. C’è solo supporto reciproco e nessun calcolo geopolitico. Nei suoi rapporti con i Paesi latinoamericani, la Cina ha sempre aderito ai principi di uguaglianza, mutuo beneficio e cooperazione win-win. Non ha mai cercato sfere di influenza e non ha mai preso di mira nessuna parte.

Ciò che i popoli latinoamericani vogliono costruire è la propria patria, non il cortile di qualcun altro; ciò che i Paesi latinoamericani si aspettano è l’indipendenza, non la Dottrina Monroe. La cooperazione tra Cina e America Latina è popolare perché rispetta i desideri del popolo latinoamericano, soddisfa le esigenze dei Paesi latinoamericani e offre una scelta affidabile e ampie prospettive per la rivitalizzazione dell’America Latina.

Sin dalla nuova era, sotto la pianificazione e la guida del Presidente Xi Jinping e dei leader dei Paesi latinoamericani, e con il supporto del meccanismo del Forum Cina-America Latina, la costruzione di una comunità sino-latinoamericana con un futuro condiviso ha prodotto risultati fruttuosi e ha portato benefici a tutti i popoli.

Quest’anno segna il decimo anniversario dell’attività ufficiale del Forum Cina-Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi. La Cina ospiterà il quarto incontro ministeriale del forum nella prima metà dell’anno. Le due parti coglieranno questa opportunità per superare montagne e mari, eliminare le interferenze e portare la cooperazione tra Cina e America Latina a un nuovo livello.

La diplomazia cinese e la modernizzazione e lo sviluppo economico e sociale della Cina

L’anno scorso l’economia cinese ha registrato una crescita del 5%, distinguendosi ancora tra i principali Paesi in progresso. Inoltre, questo risultato è stato raggiunto promuovendo vigorosamente la trasformazione verde, è stato ottenuto sullo sfondo di una crescita globale lenta, superando le sanzioni unilaterali degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi. Esso dimostra le caratteristiche distintive dell’economia cinese nell’affrontare le sfide e nel fare progressi.

Il presidente Xi Jinping una volta disse che la Cina è sempre cresciuta nel battesimo del vento e della pioggia ed è diventata più forti attraverso le prove. Che si tratti della crisi finanziaria internazionale o dell’impatto della pandemia di COVID-19, l’economia cinese non ha mai fallito nel superare prove enormi e raggiungere uno sviluppo migliore. La fiducia del Paese deriva dall’enorme mercato cinese e dalla domanda interna, dalla solidità delle industrie cinesi e dal suo slancio innovativo e, cosa ancora più importante, dai vantaggi istituzionali della Cina, dalle sue riforme e dalla sua apertura. La prima metà del miracolo cinese è stata caratterizzata da una crescita ad alta velocità senza precedenti, e la seconda metà sarà caratterizzata da uno sviluppo di alta qualità ancora più entusiasmante.

La diplomazia cinese continuerà a fornire un solido supporto strategico per favorire la modernizzazione della Cina e creare un ambiente esterno favorevole. Pechino sta creando canali di viaggio più convenienti. Finora la Cina ha esentato unilateralmente i visti da 38 Paesi e ha esteso la politica di transito senza visto a 240 ore per 54 Paesi. Si prevede che il “circolo di amici” senza visto si espanderà ulteriormente e il “check-in in Cina” continuerà a essere una nuova tendenza internazionale. La Cina inaugurerà servizi di affari esteri più efficienti, coordinerà le risorse diplomatiche e delle relazioni internazionali, innoverà e potenzierà la promozione globale del Ministero degli Affari Esteri e costruirà ponti per un’ulteriore apertura e cooperazione. Creerà un ambiente imprenditoriale più ottimizzato, amplierà costantemente l’apertura istituzionale, allargherà ordinatamente l’apertura indipendente, continuerà l’apertura unilaterale ai Paesi meno sviluppati, renderà più breve la lista negativa e la soglia di ingresso più bassa e garantirà che la Cina rimanga sempre la prima scelta per la cooperazione internazionale.

La relazioni fra Cina e Paesi ASEAN e gli attriti con le Filippine

Nel corso dell’ultimo anno, grazie agli sforzi congiunti della Cina e dei Paesi ASEAN, la situazione nel Mar Cinese Meridionale è rimasta pacifica e stabile. Rimane l’area marittima più sicura e trafficata per la navigazione e il volo al mondo. Cina e Indonesia hanno firmato un documento di consenso intergovernativo sullo sviluppo congiunto offshore. Cina e Malaysia hanno avviato un dialogo bilaterale sulle questioni marittime. La Cina ha raggiunto la piena copertura dei dialoghi istituzionali relativi al mare con i Paesi interessati nel Mar Cinese Meridionale. La pratica ha dimostrato che non esistono problemi che non possano essere risolti attraverso il dialogo, né obiettivi che non possano essere raggiunti attraverso la cooperazione.

Per quanto riguarda l’attrito fra Cina e Filippine, non molto tempo fa, in un forum internazionale, un funzionario di un Paese regionale ha detto che l’attrito tra Filippine e Cina è un «gioco di ombre». Questa metafora è molto vivida. Ogni volta che le Filippine intraprendono un’azione in mare, la sceneggiatura è scritta da forze straniere e la trasmissione in diretta è curata dai media occidentali. La trama è sempre la stessa, progettata per diffamare deliberatamente la Cina. La gente non è più interessata a guardare questa farsa ripetitiva. La Cina continuerà a salvaguardare la propria sovranità territoriale, i propri diritti e interessi marittimi nel rispetto della legge e dimostrerà il proprio spirito umanitario in base alle reali necessità nella gestione e nel controllo della barriera corallina di Ren’ai Jiao e dell’isola di Huangyan. È bene chiarire è che le provocazioni contro le violazioni del diritto internazionale si ritorceranno inevitabilmente contro chi le infrange.

Per raggiungere un’amicizia di buon vicinato e una pace e stabilità a lungo termine nel Mar Cinese Meridionale, la Cina ha bisogno di fiducia e regole. La chiave è implementare la “La Dichiarazione sul Codice di Condotta nel Mar Cinese Meridionale” (4 novembre 2002) e formulare il Codice di condotta. Con la promozione della Cina, il processo di consultazione sul Codice di condotta sta accelerando e la terza lettura del testo è stata completata. La Cina ha fiducia nella prospettiva di raggiungere la definitiva stesura di quel documento. La Cina è disposta a collaborare con i Paesi dell’ASEAN per rafforzare il dialogo, eliminare le interferenze, trovare un terreno comune e risolvere le divergenze, nonché raggiungere il più presto possibile quel Codice per trasformare realmente il Mar Cinese Meridionale in un mare di pace, amicizia e cooperazione.

La Cina e i diritti delle donne: il XXX anniversario della IV Conferenza mondiale sulle donne tenuto a Pechino nel 1995

Proprio il giorno dopo la conferenza-stampa si è celebrata la Giornata internazionale della donna. Il 4-15 settembre 1995, la Cina ha ospitato la Quarta Conferenza mondiale sulle donne delle Nazioni Unite. La Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d’azione adottate alla conferenza sono diventate pietre miliari nella causa globale dell’uguaglianza di genere. In occasione del XXX anniversario della Conferenza mondiale di Pechino sulle donne, la Cina terrà un altro Summit globale delle donne nella seconda metà dell’anno per attuare le importanti iniziative proposte dal presidente Xi Jinping.

Nei recenti trent’anni, la Cina ha messo in pratica lo spirito della Conferenza mondiale di Pechino sulle donne e promosso risultati storici nella causa femminile cinese. La Cina implementa la politica nazionale di base di uguaglianza di genere e realizza un piano d’azione nazionale per promuovere lo sviluppo completo delle donne. Innumerevoli donne eccezionali sono diventate modelli di ruolo dei tempi e hanno dato importanti contributi alla modernizzazione della Cina.

In questo trentennio, la Cina ha guidato lo sviluppo della causa femminile a livello mondiale attraverso azioni pratiche. La Cina sostiene il lavoro di UN Women, collabora con l’UNESCO per far progredire The UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education, aiuta i Paesi in via di sviluppo a implementare 100 progetti per la salute materna e infantile e forma più di 200mila talenti femminili per oltre 180 Paesi e regioni.

Trent’anni fa Pechino fu testimone della determinazione delle donne di tutto il mondo nel perseguire l’uguaglianza. Trent’anni dopo, tutte le parti si riuniranno nuovamente a Pechino per discutere dello sviluppo della causa mondiale delle donne.

Le prospettive delle relazioni tra India e Cina

Le relazioni tra Cina e India hanno registrato progressi positivi nell’ultimo anno. Lo scorso ottobre, il presidente Xi Jinping e il primo ministro Modi si sono incontrati con successo a Kazan’ e hanno fornito indicazioni strategiche per migliorare e sviluppare le relazioni tra Cina e India. Le due parti hanno scrupolosamente attuato l’importante consenso raggiunto dai leader dei due Paesi, rafforzato gli scambi e la cooperazione pratica a tutti i livelli e ottenuto una serie di risultati positivi. La Cina e l’India sono vicini importanti l’una per l’altra. La Cina ha sempre creduto che essere partner di reciproco successo e realizzare la «danza del drago e dell’elefante» sia l’unica scelta corretta per entrambe le parti.

Come due maggiori Paesi in via di sviluppo, il compito comune è accelerare lo sviluppo e la rivitalizzazione dei rispettivi Stati. Le due parti dovrebbero sostenersi a vicenda e cooperare strettamente anziché consumarsi l’un l’altro in diatribe e timori reciproci. Ciò è in linea con gli interessi fondamentali dei due Paesi e dei loro popoli.

Essendo due civiltà antiche, esse hanno saggezza e capacità per mantenere la pace e la tranquillità nella zona di confine finché non verrà trovata una soluzione giusta e ragionevole. Si deve insistere nel non definire la relazione tra i due Paesi in base alla questione del confine e non lasciare che differenze specifiche influenzino la situazione complessiva delle relazioni tra i due Paesi.

In quanto membro importante del Sud del mondo, la Cina ha anche la responsabilità di assumere un ruolo guida nell’opporsi all’egemonia e alle politiche di potenza. È necessario non solo salvaguardare i legittimi diritti e interessi dei due Paesi, ma anche rispettare le norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali. Se Cina e India unissero le forze, ci sarebbero grandi speranze per la democratizzazione delle relazioni internazionali e per la crescita del Sud del mondo.

Quest’anno ricorre il LXXV anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Cina e India. La Cina è disposta a collaborare con l’India per mettere a frutto le esperienze, aprire le porte al futuro e promuovere lo sviluppo delle relazioni Cina-India lungo un percorso sano e stabile.

Il rimpatrio dei concittadini all’estero e la lotta contro le attività criminali transfrontaliere, il gioco d’azzardo online e le frodi

Il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese è molto preoccupato per i compatrioti all’estero. I loro benessere e sicurezza sono sempre stati e sono una grande preoccupazione. Nel 2024 la Cina ha rimpatriato in sicurezza più di diecimila cittadini cinesi da aree ad alto rischio come Libano e Haiti, gestito più di 50mila casi di protezione consolare, risposto a più di 500mila chiamate sulla hotline di protezione consolare e diramato più di cinquemila avvisi di sicurezza all’estero. L’obiettivo cinese è mantenere la madrepatria a un tiro di sasso.

Il gioco d’azzardo online e le frodi elettroniche rappresentano un’apprensione importante per il grande pubblico e sono anche un problema fondamentale su cui si deve tenere alta l’attenzione. Da tempo, sotto la comune preoccupazione dei leader della Cina e dei Paesi limitrofi, le forze dell’ordine e i dipartimenti diplomatici collaborano per portare avanti in modo efficace la cooperazione transfrontaliera e compiere ogni sforzo per salvare i cittadini cinesi intrappolati in questi meccanismi dolosi. Sono state bonificate tutte le aree a rischio di frode informatica nel nord del Myanmar [Birmania] vicino al confine con la Cina; in Thailandia, Myanmar e Laos c’è collaborazione per reprimere le frodi informatiche nelle rispettive zone di confine anche non cinesi (p. es. tra Thailandia e Myanmar). La missione è quella di tagliare le direzioni della malavita e sradicare il cancro delle frodi online che tendono a danneggiare le persone.

Nel 2025, il governo costruirà un sistema sicuro per la Cina basato sui “tre elementi”: in primo luogo edificherà una piattaforma di cooperazione internazionale per la sicurezza all’estero, approfondirà la cooperazione in materia di sicurezza con tutti i Paesi, in particolare quelli che partecipano alla Belt and Road Initiative e i Paesi del Lancang-Mekong Cooperation (Cambogia, RP della Cina, , Laos, Myanmar [Birmania], Vietnam e Tailandia), ed estenderà la cerchia degli alleati per l’assistenza reciproca. La seconda è quella di sfruttare al meglio una hotline di protezione consolare all’estero per fornire consulenza e assistenza 24 ore su 24, senza limiti di fuso orario. Il terzo è quello di migliorare una serie di meccanismi di collegamento tra allerta-rischi e risposta alle emergenze, per garantire una protezione consolare più efficiente ai connazionali all’estero e dare tranquillità ai cittadini.

(4 – fine)