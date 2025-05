Alcune reazioni definibili a catena, pericolose quanto quella nucleare, se non di più

C’e stato un periodo nel passato più recente, più precisamente il secolo scorso, in cui tutto quanto veniva ipotizzato e poi sviluppato oltre l’Oceano Atlantico, era osservato come un esempio da imitare. Bastava solo liberare da alcune limitazioni contenute nelle realtà sociopolitiche dei luoghi dove stavano accadendo fatti analoghi, anche di altro genere, che si sarebbero potuti regolamentare e completare con i parametri locali per chiudere il cerchio.Tale comportamento, sia nel settore pubblico che in quello privato, ha funzionato per un certo tempo in maniera più che soddisfacente e a tutto campo, da quello economico a quello sociale, passando naturalmente attraverso quello giuridico. Non si prendeva in considerazione, a ragion veduta, niente altro che non fosse stato già adottato nel Nuovo Continente. Per una volta che l’Italia, culla del diritto, sembrava che la magistratura avesse battuto sul tempo organismi analoghi del resto del mondo, è stata raggiunta e superata di una lunghezza da una corte degli USA. Questi I fatti, ripetuti solo perché narrano di decisioni e di come le stesse siano in via di adozione con procedure certamente più consone a un reparto ospedaliero di psichiatri che a un organo dello stato. È successo che Trump, appena si è insediato alla Casa Bianca, non ha trovato altro, fosse stato anche per sondare gli umori più diffusi tra i cittadini, di operare un tentativo di captatio benevolentiae che consistesse nell’implementare una politica di dazi tale, da far chiedere ai capi di governo delle realtà produttive che ne sarebbero state colpite se fosse giorno oppure notte. Per solo colore, è da notare che l’istanza con cui è stato chiesto a un tribunale di porre uno stop all’ applicazione dei dazi, perchè tale tassazione non era un argomento di competenza del Presidente, è stata presentata su richiesta di un’azienda di importazione di vini e liquori. Di conseguenza un potente step alla vorticosa attività del Biondo terribile propedeutica al passaggio dalle parole ai fatti, si è immessa una corte di giustizia a stelle e strisce che si è pronunciata sulla vicenda. Ha espresso la conclusione che quel tipo di percussione fiscale non può essere attivata dal Presidente degli States. Così e stato già annunciato un ricorso dell’ interessato a tale provvedimento. Intanto il carisma di Capitan America, semmai ne avesse avuto anche in dosaggio minimo, dal piano terra sembrerebbe ruzzolato in cantina se non addirittura più in basso, in luoghi meno accoglienti, seppure più adatti allo svolgimento della vicenda. L’applicazione dei dazi resta pertanto sospesa e produrrà ulteriori danni all’interscambio mondiale. La realtà produttiva di ciascuna delle entità geopolitiche dislocate sul pianeta sanno che, per ipotesi, l’incertezza grava sull’ import/export di tutti i paesi e, di conseguenza, mentre i vantaggi derivanti dalla scarsa attendibilità della remuneratività del bene o del servizio colpiti dai dazi, gli svantaggi saranno ben più consistenti e pressoché certi.Tale discrasia viene a crearsi perché quel calabrone, il dazio, sta portando scompiglio nell’alveare dove è finito. Esso costringe le inquiline, la api, a comportarsi senza seguire alcuna linea di condotta se non quella di evitare uno sgradito incontro con l’ospite indesiderato. Ne consegue che l’evento descritto finisca con il falsare ogni conto di previsione che l’apicultore aveva fatto in precedenza. Il danno che stà provocando quel personaggio indefinibile è ancora più grave. Poiché le rotte commerciali sono cresciute in maniera che nemmeno Adam Smith avrebbe saputo immaginare, quel tipo di tassazione porta con sé anche una forma indiretta di confusione di prezzi e tariffe che non promettono alcunché di buono. Desolatamente, con un groppo in gola causato dalle seppur generiche considerazioni fatte prima, l’umanità si appresta a trascorrere l’ultimo fine settimana di maggio, allungato al lunedì per la contiguità del primo giugno, Festa della Repubblica, con spirito decisamente turbato. Chi ha deciso di trascorrere fuori tale lungo ponte, ben sa che martedì, al rientro al lavoro, troverà la situazione immutata. O forse si sarà ancor più deteriorata, stante il fatto che Peggio, l’originale, non è mai arrivato, né in Italia, né da nessuna altra parte del mondo.