Alcuni modi di fare guerra si ripetono a distanza di secoli, con risultati diversi

Tre secoli prima che iniziasse l’era cristiana, un imperatore romano, Quinto Fabio Massimo, sperimentò una modo di far guerra del tutto nuovo. Preparandosi a affrontare Annibale, mise a punto una tecnica di combattimento che oggi si potrebbe definire “di logoramento”. Consisteva, quel modo di combattere, nel fiaccare il nemico gradatamente, al fine di renderne più facile la resa al momento che quell’ imperatore avesse ritenuto essere quello giusto.Tale modus operandi gli valse la qualifica di Cunctator, nella lingua corrente Temporeggiatore. Fatte le dovute e necessarie differenze, in modo simile sta agendo Trump nei confronti di un fantasma o qualcosa del genere, che corrisponde all’ Ayatollah neo eletto, Kamenei jr. Intorno a lui si è creata una forma di barriera, seppur non fisica, che ne rende ancora più indecifrabile la personalità. Dalla sua elezione non è ancora comparso in pubblico, fatto che contribuisce a rafforzare ancor più la legitima suspicione, ovvero il convincimento generale che qualcosa di particolarmente increscioso stia impedendo il suo insediamento. Di conseguenza Trump sta interloquendo con figure del potere religioso politico, gregari del neoeletto, certamente non di primo piano. Le conseguenze sono oltremodo pesanti, perché al comportamento border line di Trump fa da muro di gomma il potere sminuito di governanti fai da te. Questa notte è stato il tempo in cui quel che c’è nella testa del bullo di Washington ha fatto un’ ulteriore inversione a U. Quel capopolo da fotoromanzo è passato dall’ ipotesi inqualificabile di annientare la civiltà persiana alla concessione di ulteriori quindici giorni al gruppo di esaltati che pensano di passare alla storia insieme alla catastrofe che stanno compiendo in casa propria. L’unica conferma di quanto accade che l’umanità sta avendo, è che ogni questione può essere risolta con un congruo esborso di quel vil (?) metallo, meglio se corrisposto sensa che ne resti traccia. Tutto lascia credere che, appena raggiunta un’ intesa che preveda, tra l’altro, un tariffario per varcare lo Stretto di Hormutz, molte situazioni che ora sono al calor bianco, come per incanto si “raffredderanno” . Non sbagliava San Paolo quando pacatamente esclamava: “tutte le cose pure ai puri”, ammesso che esistano ancora esemplari del genere.