Aldo Soldi nuovo presidente di Banca Etica

L’assemblea annuale dei soci di Banca Etica ha approvato il bilancio 2024 chiuso con un utile di oltre 16 milioni di euro e ha rinnovato gli organi sociali. Nuovo presidente è Aldo Soldi, che prende il posto di Anna Fasano, presidente per 6 anni e già prima vicepresidente e consigliera di amministrazione. Gli azionisti hanno votato in presenza nelle sedi collegate di Bologna e Madrid oppure da remoto online, scegliendo tra due liste con 8 componenti ciascuna e 5 candidati singoli indipendenti. La lista più votata è stata quella ‘partecipativa per una Banca Etica’, inclusiva e dialogante che ha ricevuto l’87,06% dei voti. La Lista autonoma Re:start Banca Etica 2025 ha ricevuto il 12,94% delle preferenze. Entrano nel board anche Beatriz Fernández Olit; Lucia Cagnazzo e Gaetano Giunta.