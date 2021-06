Alejandro Mesonero-Romanos nominato head of Alfa Romeo design

MILANO (ITALPRESS) – A partire dal 1° luglio Alejandro Mesonero-Romanos metterà la propria competenza internazionale al servizio del Gruppo Stellantis, dopo le esperienze maturate in Spagna, Corea e Francia. Riporterà a Jean-Pierre Plouè, Chief Design Officer di Stellantis.

Alejandro Mesonero-Romanos è autore del design di Seat/Cupra, e il suo stile deciso ne ha promosso la rinascita. I modelli Cupra Tavascan e Formentor, la quarta generazione di Seat Leon, la quinta generazione di Ibiza e il lavoro su Arona dimostrano quanto le sue idee innovative possano stimolare e far crescere l’attrattività di un brand.

Ora si dedicherà al rinnovamento di Alfa Romeo guidando il processo di modernizzazione ed elettrificazione di questo iconico marchio, che nei suoi 110 anni di storia ha collezionato vittorie sportive leggendarie.

Jean-Pierre Plouè ha dichiarato: “L’arrivo di Alejandro è una grande opportunità per Alfa Romeo. Alejandro Mesonero-Romanos ama le auto e ha fatto un lavoro eccellente con Cupra. Io e il Design team siamo impazienti di lavorare con lui”.

Jean-Philippe Imparato, Chief Executive Officer di Alfa Romeo da gennaio 2021, si è detto “felice di poter affrontare le prossime sfide di Alfa Romeo con un innovatore come Alejandro Mesonero-Romanos. Una collaborazione che porterà il marchio al successo”.

Alejandro Mesonero-Romanos è laureato presso il Royal College of Art.

