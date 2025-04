Alessandra Amoroso: esce “Cose Stupide”, un racconto sincero tra desiderio e disillusione

Esce venerdì 4 aprile ‘Cose stupide’ (Epic / Sony Music), il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, disponibile in radio e in digitale (Epic.lnk.to/CoseStupide), che racconta in modo diretto e sincero la complessità di una relazione che oscilla tra desiderio e disillusione. Scritto da Pietro Celona, Daniele Fossatelli e Leonardo Zaccaria e prodotto da Celo, ‘Cose stupide’ è un midtempo che, pur mantenendo un ritmo leggero e coinvolgente, esplora le sfumature di un sentimento da vivere fino in fondo concedendosi, tra alti e bassi, la possibilità di sbagliare, anche di soffrire. Il brano racconta una storia attraverso immagini e simboli, che hanno anche ispirato il lavoro di art direction di Corrado Grilli, che ne ha firmato la copertina.

L’artista tornerà live a partire dall’11 giugno alle Terme di Caracalla di Roma con il suo ‘Fino a Qui Summer Tour 2025’, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Queste le date: 7 giugno – Termoli (Cb) – Arena del Mare 42°15° Data zero, 11 giugno – Roma – Terme di Caracalla, 26 giugno 2025 – Ferrara – ‘Ferrara Summer Festival’, Piazza Ariostea, 3 luglio 2025 – Marostica (Vi) – ‘Marostica Summer Festival Volksbank’, 5 luglio 2025 – Trento – ‘Trento Live Fest’, Trentino Music Arena, 12 luglio 2025 – Taormina (ME) – ‘Sotto Il Vulcano Fest’, Teatro Antico, 18 luglio 2025 – Asti – Astimusica, Piazza Alfieri, 20 luglio 2025 – Cernobbio (Co) – ‘Lake Sound Park’, Villa Erba (Ex Galoppatoio), 23 luglio 2025 – Codroipo (Ud) – Villa Manin, 26 luglio 2025 – Marsciano (Pg) – Musica Per I Borghi, 2 agosto 2025 – Forte dei marmi (Lu) – Villa Bertelli, 5 agosto 2025 – Lanciano (Ch) – Parco Villa Delle Rose, 7 agosto 2025 – Lecce – ‘Oversound Music Festival’, Cave Del Duca.

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Sono stati invece cancellati gli ultimi tre appuntamenti del tour: 18 agosto a Roccella ionica (Rc) ‘Roccella summer festival’ – Teatro al Castello, 6 settembre a Macerata – Sferisterio e il 24 settembre a Napoli – in Piazza del Plebiscito. Per coloro che hanno acquistato i biglietti per una di queste tre date sarà possibile chiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025.