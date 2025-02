Alessandra Antonelli global director Strategy & Solutions di Microsoft

Alessandra Antonelli è nominata Global Director Strategy & Solutions di Microsoft, con la missione di sviluppare una visione condivisa con clienti e partner, anticipando le esigenze del mercato grazie a tecnologie all’avanguardia. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore Ict, ha maturato una solida expertise in business strategy & transformation, collaborando con aziende internazionali di primo piano nei settori consulting, telco e tech. Prima di entrare in Microsoft, è stata Country Leader di Amazon Web Services Italia. In precedenza, ha guidato programmi di trasformazione digitale per i mercati consumer ed enterprise in Vodafone e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Capgemini, fino a diventare Vice President della BU Tlc & Media.