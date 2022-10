Alessandra Balocco al timone dell’azienda dopo la tragica scomparsa del fratello

Alessandra Balocco è il nuovo presidente e amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria. È la sorella di Alberto Balocco, l’imprenditore ucciso a fine agosto da un fulmine durante un’escursione in mountain bike con un amico sulle montagne tra le valli Chisone e Susa. Terza generazione della famiglia alla guida del colosso dolciario di Fossano (Cuneo), Alessandra entra in azienda nel 1990. A metà ottobre entra in azienda anche Diletta Balocco, la primogenita di Alberto. Nel consiglio di amministrazione anche Assunta Pinto, la vedova dell’imprenditore piemontese.