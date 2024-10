Alessandra Baricada nuova responsabile delle Risorse umane dell’organizzazione di Siemens in Italia

Alessandra Baricada è stata nominata head of people & organization di Siemens in Italia. “In questo ruolo – si legge in una nota aziendale – farà parte del leadership team e riporterà a Floriano Masoero, ceo di Siemens Spa”.

Laureata in Scienze Politiche, durante il percorso universitario Alessandra matura una significativa esperienza nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo attraverso lunghi soggiorni in Africa, dove segue progetti volti principalmente al supporto di bambini e donne. Inizia quindi il proprio percorso professionale nel campo delle risorse umane in General Motors Powertrain, dove contribuisce alla creazione dell’headquarter europeo per lo sviluppo dei motori diesel. Successivamente entra in Roche, inizialmente nel settore farmaceutico e a seguire nell’ambito della diagnostica, dove assume l’incarico di responsabile del team Human Resources dell’affiliata italiana.