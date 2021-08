Alessandra Caldoro aderisce al partito di Giorgia Meloni

Alessandra Caldoro, sorella dell’ex presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, ha aderito a Fratelli d’Italia. L’adesione al partito guidato da Giorgia Meloni è stata sottoscritta ieri alla presenza del responsabile dell’organizzazione Luca Ferrari e dell’onorevole Andrea Delmastro. “La scelta di Alessandra Caldoro è motivo di grande orgoglio per Fratelli d’Italia – commenta il coordinatore cittadino, Andrea Santoro – con lei abbiamo condiviso l’organizzazione di numerose campagne elettorali e quindi conosciamo bene il suo prezioso valore in termini di esperienza, dedizione e passione per la militanza. Mi ha colpito la motivazione che ha scritto di suo pugno sul modulo di adesione affermando che “la politica è tutto e bisogna che tutti si impegnino in politica scegliendo la casa di appartenenza giusta, Fdi è la casa giusta”. Santoro evidenzia come ”queste poche parole descrivono il nostro progetto che e’ dare una casa politica a tutti coloro che vogliono impegnarsi pur provenendo da esperienze diverse nell’ambito del centrodestra. Con Fratelli d’Italia stiamo costruendo finalmente quel grande movimento di centrodestra che antepone l’interesse nazionale prima di tutto, un movimento realmente aperto a tutte le anime politico-culturali alternative alla sinistra e al fallimento della demagogia grillina”.