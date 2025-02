Alessandra Carra e Giorgio Aretino entrano nel Cda di Netcomm

Il Cda di Netcomm, il Consorzio del commercio digitale italiano, si è rinnovato a seguito delle decisioni prese nel corso dall’assemblea dei soci riunitasi questa mattina. In questa occasione sono stati annunciati gli ingressi di due nuovi consiglieri: Alessandra Carra, Ceo di Feltrinelli Group, e Giorgio Aretino, Online Marketing & E-Commerce Director di TicketOne. Il biennio 2025-2027 vedrà inoltre confermati nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sotto la presidenza di Roberto Liscia, anche Benedetto Lavino, AD e Managing Director di Bottega Verde; Francesca Benati, Senior Vice President Travel Seller Europe & Amministratore Delegato Italia di Amadeus; Irma Garbella, Managing Director di Mondoffice; Fabio Bonfà, Deputy Chief Executive Officer di Veepee; Lucio Carli, Amministratore e Titolare di Fratelli Carli Spa, e Gianluca Borsotti, fondatore e CEO di Mister Worker.

Netcomm, che da 20 anni rappresenta l’autorevole voce del settore del digital retail, oltre che un importante stakeholder dell’evoluzione regolamentare del mercato digitale in Italia ed Europa, con l’ingresso di due nuovi professionisti provenienti dal mondo dell’editoria e dei servizi online per l’intrattenimento rafforza ulteriormente il suo posizionamento. Il rinnovato assetto del CdA, tra nuovi ingressi e conferme, testimonia l’impegno del Consorzio nel rafforzare la sua visione di un ecosistema che non solo favorisce l’evoluzione del commercio elettronico, ma agevola l’evoluzione del retail tradizionale per una crescita del mercato e della competitività delle imprese italiane sempre più equa in un contesto internazionale.

A partire dal 2025, in occasione del ventennale del Consorzio, Netcomm adotta inoltre il “Modello Organizzativo e di Gestione 231” con l’obiettivo di strutturare una gestione responsabile e promuovere i valori di affidabilità, trasparenza, sostenibilità e correttezza, attraverso relazioni virtuose con gli Stakeholder e l’adozione di un Codice Etico per il controllo e la segnalazione delle non conformità.

Alessandra Carra è dal gennaio del 2022 Amministratrice Delegata del Gruppo Feltrinelli, uno dei principali gruppi Editoriali Italiani attivo, in Italia e Spagna, nell’editoria (Feltrinelli, Anagrama, Marsilio, Gribaudo, SEM, Crocetti, Sonzogno…), nel Retail con più di 130 librerie e 3 siti online e nella Formazione (scuola Holden – Feltrinelli). Dal 2014 al 2022 è stata CEO di Agnona, azienda tessile e abbigliamento parte del gruppo Ermenegildo Zegna. In precedenza ha ricoperto ruoli di CEO per aziende del Lusso e della moda come Emilio Pucci, gruppo LVMH e Ralph Lauren Europa. Ha iniziato la sua carriera nella società di consulenza strategica McKinsey & Co. dopo aver conseguito una laurea in Scienze Economiche all’Università di Bologna. È attualmente Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Polo del Gusto, Consigliere di Amministrazione di Tecnica Group e Membro del Consiglio Generale della Fondazione Monteparma.

Giorgio Aretino ricopre il ruolo di direttore Online Marketing ed E-Commerce per la società di ticketing leader in Italia TicketOne S.p.A, la filiale italiana del gruppo CTS Eventim AG & Co. KGaA, uno dei principali attori internazionali nei servizi di biglietteria e di live entertainment. Laureato in Economia, si è avvicinato al mondo di Internet e dell’e-commerce già nel 1996, maturando un’esperienza ultraventennale nei settori retail, CRM, marketing e pagamenti digitali. Ha giocato un ruolo chiave nella crescita e nell’innovazione del commercio elettronico in ambito ticketing, sviluppando strategie avanzate di acquisizione, fidelizzazione e conversione. Sempre focalizzato sulla crescita e sull’ottimizzazione delle performance, Aretino porta una visione strategica e operativa nel panorama del digital commerce, affrontando le sfide di un mercato in continua evoluzione.