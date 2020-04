Alessandra Faella entra nel consiglio d’amministrazione di Terna

Alessandra Faella entra a far parte del cda di Terna, la società che gestisce le reti per la trasmissione dell’energia elettrica. Napoletana, laureata alla Bocconi, è partita dalla sua città natale per girare il mondo. In Svizzera per conto della Richemont poi a Tokyo con Accenture e in Spagna, Francia, Usa, Regno Unito, Messico e Germania al servizio della Bain & Company. Con la multinazionale GE Oil, invece, ha fatto base negli Stati Uniti a Houston (Texas), prima di fare ritorno in Italia, a Firenze. Attualmente è global services sales director della Baker Huges.