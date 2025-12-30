Alessandra Gallone presidente designato dell’Istituto superiore per la Protezione e Ricerca ambientale (Ispra)

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) ha indicato come prossima presidente dell’Ispra (Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) Alessandra Gallone, ex senatore di Forza Italia e attuale consigliere del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

L’Ispra non è un organismo qualsiasi. È il principale riferimento tecnico-scientifico dello Stato italiano su temi cruciali come: