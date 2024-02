Alessandra Mussolini aggredita a bastonate in strada a Strasburgo

Roma, 26 feb. (askanews) – Alesandra Mussolini è stata aggredita insultata e bastonata meno di un’ora fa in strada a Strasburgo, dove è europarlamentare Fi del Ppe. Ad aggredirla per strada un uomo di mezza età incappucciato che si appoggiava ad una stampella o a un bastone. Quando ha incrociato Alessandra Mussollini, che era in compagnia dei suoi assistenti parlamentari, l’uomo ha gridati il suo cognome coprendola di insulti volgari e colpendola ripetutamente con il bastone e a calci e cercando di malmenarla. Sono subito intervenuti i collaboratori di Mussolini che la hanno sottratta dalla presa dell’aggressore incappucciatoi che si è dato alla fuga. “Una cosa orrenda. Sono sotto schock, riesco a fatica a parlare. Siono terrorizzata”, ha raccontato ad Askanews Mussolini