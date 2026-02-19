Alessandra Necci nuova direttrice di Palazzo Reale

È Alessandra Necci la nuova direttrice di Palazzo Reale. La Direzione generale Musei ha comunicato l’esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore di 14 musei italiani.

Sulle nomine è intervenuto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli: “I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia – ha dichiarato – e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure”.

Il profilo

Nata a Roma il 17 luglio 1969, figlia del manager Lorenzo Necci e di Paola Marconi, Alessandra Necci si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma La Sapienza, specializzandosi all’Istituto di studi politici di Parigi. È iscritta all’albo degli avvocati di Roma.

Docente di Storia dell’economia e dell’impresa nel Dipartimento di Impresa e Management della Luiss Guido Carli, ha pubblicato numerosi libri storico-biografici, ottenendo diversi riconoscimenti.

Nel dicembre 2023 è stata nominata direttrice delle Gallerie Estensi, l’ente che sovrintende a diversi musei del territorio modenese, tra cui la Galleria Estense, il Palazzo Ducale di Sassuolo e la Pinacoteca Nazionale di Ferrara.

Le opere pubblicate

Come scrittrice è autrice di diverse opere biografiche dedicate a figure centrali della storia europea: da Napoleone Bonaparte a Napoleone II, dalle donne della famiglia Bonaparte a Lucrezia Borgia, Isabella d’Este e Nicolas Fouquet. Tra i personaggi affrontati nelle sue pubblicazioni figurano anche Maria Teresa d’Austria, Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, Joseph Fouché, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord e Caterina de’ Medici.