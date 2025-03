Alessandra Tumolillo rilegge “Chiammame” di Claudio Mattone: un nuovo singolo da “Postcards from Naples”

L’omaggio in musica di Alessandra Tumolillo alla sua Napoli prosegue sulle note di Chiammame, il nuovo singolo da oggi su tutte le piattaforme digitali ed estratto dal nuovo EP in uscita prossimamente.

Scritto e composto da Claudio Mattone -spalla destra di Eduardo de Crescenzo nella stesura e composizione dei loro capolavori della tradizione partenopea- Chiammame ottiene grande popolarità negli anni 2000 grazie al musical C’era una volta… Scugnizzi, ricordo d’infanzia a cui Alessandra è fortemente legata.

“Lo scorso anno mi sono esibita all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante un concerto di Tosca e dove il tema della serata era l’importanza della musica napoletana. Tra gli ospiti, seduto in prima fila, c’era proprio Claudio Mattone. Mi sono emozionata tantissimo. Lo stimo tanto come compositore di testo, ma soprattutto come musicista perché ha un background molto simile al mio”. – racconta Alessandra.

Della sua personalissima versione di Chiammame, Alessandra aggiunge: “la mia reinterpretazione è un mix tra il mio background jazz e un suono di chitarra nylon che mi affianca in tutto il progetto di “Postcards from Naples”. Una scelta di repertorio legata alla mia tradizione che è quella della musica classica napoletana”.

L’uscita di Chiammame ci avvicina sempre più all’uscita di Postcards from Naples, un vero e proprio viaggio musicale tra le vie di Napoli e i ricordi di Alessandra.