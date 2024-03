Alessandro Altei Direzione legal director del Gruppo 24 Ore

Alessandro Altei assume a far data da oggi, lunedì 18 marzo, la responsabilità della Direzione Affari Legali e Societari con il ruolo di legal director del Gruppo 24 Ore. Lo rende noto il gruppo in una nota. Altei, 41 anni, ha sviluppato il suo percorso professionale in contesti complessi e internazionali che gli hanno permesso di maturare una profonda esperienza nel ruolo. Proviene da Saes Getters, società del settore hi-tech quotata sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana, dove ricopriva il ruolo di group head of legal, compliance and regulatory affairs sia per la capogruppo sia per le società controllate in Italia e all’estero. Precedentemente, sempre in Saes Getters, ha ricoperto il ruolo di deputy general counsel – corporate and legal affairs. Nelle precedenti esperienze ha ricoperto il ruolo di legal leader and contract manager in Honeywell Italia, di legal and compliance specialist in Siemens e ha iniziato la carriera in Abb. Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi Federico II di Napoli, ha conseguito i master in Diritto e Impresa, in Operazioni di M&A e joint venture societarie, in Finance e in Sostenibilità e Esg ed è stato inserito nella general counsel power-list curata da The Legal500.