Alessandro Amaniera, incarico strategico in ambito internazionale con Prada

Alessandro Amaniera assume un ruolo di primo piano all’interno del Prada Group, dove è stato nominato Global Head of Prada Men’s Personalization & Made To Measure. La posizione rappresenta un incarico strategico per guidare l’evoluzione e il rafforzamento dell’offerta su misura del brand nel segmento maschile a livello globale.

Con oltre 15 anni di esperienza nel settore moda, Amaniera porta in Prada una solida competenza maturata attraverso ruoli di crescente responsabilità in aziende di primo piano del lusso internazionale. Prima dell’attuale nomina, ha ricoperto l’incarico di Global Head of Prada Made To Measure, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento del servizio su scala globale.

In precedenza ha lavorato per quasi otto anni in Dolce&Gabbana, dove ha avuto un ruolo centrale nell’espansione dei servizi Made To Measure in Cina e nell’area Asia-Pacifico, fino a diventare Global Made To Measure Branches Manager.