Alessandro Araimo alla direzione di Discovery Sud Europa e Eurosport

Cambiamenti in corso per Warner Bros. Discovery, che si prepara a una profonda riorganizzazione destinata a concludersi entro la metà del 2026. Il gruppo darà vita a due entità distinte: Discovery Global, focalizzata sui canali televisivi lineari, sull’intrattenimento e sullo sport, e Warner Bros., che accorperà invece cinema, streaming e produzione televisiva. Un ruolo di spicco è previsto per Alessandro Araimo, attuale amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Italy & Iberia. Dal 2026 Araimo diventa responsabile di Discovery Global per il Sud Europa, con competenza su Italia, Spagna, Portogallo e, per la prima volta, anche sulla Francia. Parallelamente dirige Eurosport a livello europeo, consolidando ulteriormente la sua posizione strategica all’interno del gruppo.