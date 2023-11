Alessandro Arborio Mella direttore delle risorse umane di Valtur

Valtur, brand del Gruppo Nicolaus, attivo nel settore dell’Hospitality, ha un nuovo direttore HR: Alessandro Arborio Mella. La nomina si inserisce in un piano di sviluppo ambizioso, che prevede un potenziamento delle competenze aziendali con l’ingresso di figure chiave nel settore, che da sempre pone al centro l’importanza del fattore umano.

Laureato in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, Alessandro inizia la sua carriera in Gemeaz Cusin Group, in cui nel tempo ha assunto il ruolo di senior Human Resources Generalist.

Negli ultimi 15 anni ricopre diversi ruoli dirigenziali nella multinazionale francese Accor, che ha lasciato nelle vesti di vice president Human Resources per Italia, Grecia, Israele e Malta.

La carriera nelle Risorse Umane è affiancata anche da altri ruoli nel settore dell’Hospitality e del Turismo. È infatti membro del Collegio dei Probiviri di Aica (Associazione Italiana Confindustria Alberghi), è ex presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo di Milano e ha avuto esperienze istituzionali in Assolombarda e Federturismo.