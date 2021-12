Alessandro Barbano nel Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo

Alessandro Barbano è il nuovo componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo indicato dal Ministero della Cultura. Giornalista e scrittore, già direttore del “Mattino” di Napoli e attualmente condirettore del Corriere dello Sport, laureato in giurisprudenza all’università di Bologna, ha insegnato all’università La Sapienza di Roma, all’università del Molise, alla Link Campus University e all’istituto di studi superiori Suor Orsola Benincasa di Napoli. È autore di saggi dedicati al giornalismo e libri su temi di carattere politico e sociale. Contemporaneamente a tali attività è considerato uno degli opinionisti italiani più accreditati, è editorialista di Huffington Post e conduttore della rassegna stampa di Radio Radicale.

Le sue ampie conoscenze, frutto di oltre 40 anni di attività nel campo culturale, la sua passione per il mondo dell’opera e della musica in generale saranno sicuramente di grande supporto alla Fondazione.Barbano è stato indicato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini a seguito della scomparsa del professore Giuseppe Tesauro, insigne giurista venuto a mancare lo scorso luglio, che con dedizione ha messo le proprie competenze al servizio del Lirico di Napoli.