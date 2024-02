Alessandro Barbano nuovo direttore del Riformista. Il giornalista e saggista prende il posto di Matteo Renzi, che lascia la direzione del quotidiano per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale di Italia Viva per le elezioni europee. Attuale condirettore del Corriere dello Sport e presidente della Fondazione Campania dei Festival, dal 2012 al 2018 è direttore del quotidiano Il Mattino. Tra le sue esperienze giornalistiche più recenti figurano quelle di editorialista per l’Huffington Post e Il Foglio e curatore della rassegna stampa di Radio Radicale. Laureato in Giurisprudenza a Bologna, giornalita professionista dal 1984, Barbano è docente universitario in materie relative al giornalismo e autore di numerosi saggi.