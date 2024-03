Alessandro Buttà confermato Direttore generale della Federico II

Alessandro Buttà continuerà a ricoprire la massima carica amministrativa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II fino al 2027. Il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, dopo il parere favorevole del Senato Accademico, ha approvato nel pomeriggio di oggi la proposta del Rettore Matteo Lorito. Buttà, classe ’67, da luglio 2021 è Direttore generale della Federico II, università tra le più antiche al mondo che quest’anno compie otto secoli.

Laureato a pieni voti in Scienze Economiche e Marittime, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, è dal 2003 all’Università Federico II e si occupa principalmente di innovazione organizzativa e controllo di gestione. Promotore e coordinatore di progetti di notevole importanza con Enti e Aziende nazionali e internazionali, dalla Apple al Tribunale di Napoli al Ministero di Giustizia, e di iniziative pregevoli e significative, come la realizzazione di Facoltà universitarie in Uganda, siede a tavoli tecnici di grande rilevanza. Da Direttore Generale ha sempre avuto grande attenzione per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario che reputa il motore dell’Ateneo.

Alessandro Buttà, è figura di riferimento e di supporto per i rettori che si sono succeduti in Ateneo dal suo arrivo ad oggi per le sue capacità e competenze.