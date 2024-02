Alessandro Caglieris è il nuovo Corporate development manager di Abitare

Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze, annuncia l’ingresso di Alessandro Caglieris in qualità di Corporate Development Manager.

Diciassette anni nel ruolo di Ceo di Tecnomedia Srl, Alessandro durante il suo mandato, con competenza e dedizione nella progettazione e gestione di strumenti e processi interni, ha sviluppato il business per Tecnomedia srl del Gruppo Tecnocasa, specializzandosi nella comunicazione dei servizi Corporate. La sua capacità di coordinare con successo i servizi integrati per le 2.500 agenzie del Gruppo Tecnocasa ha consentito loro di raggiungere obiettivi di comunicazione ambiziosi e di aumentare l’efficacia delle loro attività commerciali.

“L’ingresso di Alessandro nella nostra squadra è un ulteriore tassello per lo sviluppo in ambito Real Estate. La sua competenza e specializzazione nel settore immobiliare saranno di grande valore per Abitare Co. Siamo fiduciosi che la sua esperienza ci aiuterà a soddisfare la crescente domanda di servizi integrati e a fornire soluzioni immobiliari di alta qualità ai nostri clienti” – ha dichiarato Luisa Crupi COO di Abitare Co.

“Sono sinceramente entusiasta di entrare a far parte del team di Abitare Co., una società di servizi e consulenze immobiliari che in questi anni si è evoluta in maniera decisa, consolidando la sua leadership nel settore delle nuove residenze a partire dalla città in cui è nata, Milano” – ha commentato Alessandro Caglieris.