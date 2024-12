Alessandro Cattelan torna nei teatri con “Benvenuto nell’AI!”

Milano, 6 dic. (askanews) – Alessandro Cattelan torna live nei teatri con il suo nuovo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”, che nell’autunno 2025 toccherà le città più importanti d’Italia.

Dopo aver avuto il privilegio di osservare il genere umano dalla prospettiva più comoda di tutte — quella di un morto — nel suo primo tour teatrale “Salutava Sempre”, ora si interroga sulle assurdità del nostro presente.

Un’epoca in cui la tecnologia e l’intelligenza artificiale avanzano a passi da gigante, modellando le nostre vite… ma non certo per renderci migliori. L’obiettivo sembra essere uno solo: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente.

Tra risate e riflessioni, musica e momenti spettacolari, Alessandro, con il suo inconfondibile stile, ci racconta un futuro che sembra un incubo. Peccato che non sia un brutto sogno: è la realtà in cui già viviamo. Benvenuto nell’AI!

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di lunedì 9 dicembre. Scopri di più su www.priceless.com/entertainment.

La vendita generale dei biglietti partirà dalle 11:00 di mercoledì 11 dicembre su livenation.it.

Il tour partirà da e Varese (20 settembre), per poi proseguire nei teatri delle più importanti città italiane: Trieste (22 settembre), Milano (25 settembre), Torino (30 settembre), Piacenza (3 ottobre), Bologna (4 ottobre), Padova (6 ottobre), Bergamo (9 ottobre), Forlì (10 ottobre), Brescia (12 ottobre), Firenze (14 ottobre), Roma (16 ottobre), Napoli (19 ottobre), Bari (20 ottobre) e Catania (22 ottobre).

Un ritorno atteso quello di Alessandro Cattelan a teatro, dopo il grande successo del suo tour di debutto “Salutava sempre – La spettacolare fine di Alessandro Cattelan” e le sue 22 repliche tutte sold out.

Lo showman è attualmente impegnato in tv come conduttore di Sanremo Giovani e a febbraio sarà padrone di casa del DopoFestival e co-conduttore della serata finale di Sanremo al fianco di Carlo Conti. Prosegue anche la prima stagione di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, il podcast condotto da Cattelan che ogni settimana propone interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, sport e attualità. LE DATE DEL TOUR SETTEMBRE · 20 · Varese, Teatro di Varese · 22 · Trieste, Politeama Rossetti · 25 · Milano, Teatro degli Arcimboldi · 30 · Torino, Teatro Colosseo OTTOBRE · 3 · Piacenza, Teatro Politeama · 4 · Bologna, EuropAuditorium · 6 · Padova, Gran Teatro Geox · 9 · Bergamo, Chorus Life Arena · 10 · Forlì, Palagalassi · 12 · Brescia, Teatro Clerici · 14 · Firenze, Teatro Cartiere Carrara · 16 · Roma, Teatro Brancaccio · 19 · Napoli, Teatro Augusteo · 20 · Bari, Teatro Team · 22 · Catania, Teatro Metropolitan Radio Deejay è la radio partner ufficiale