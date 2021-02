Alessandro D’Alessio verso la carica di procuratore della Repubblica a Castrovillari

Alessandro D’Alessio, attualmente sostituto procuratore della Dda di Napoli, è proposto dalla quinta commissione del Csm al Plenum come procuratore della Repubblica del Tribunale di Castrovillari. La proposta è approvata, nel corso della seduta dell’8 febbraio scorso, con quattro voti favorevoli e due astensioni. La ratifica del Plenum di Alessandro D’Alessio quale successore di Eugenio Facciolla, l’ex procuratore di Castrovillari trasferito dallo stesso Csm come giudice civile al Tribunale di Potenza, dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo mese di marzo. Il giudice D’Alessio si è occupato di indagini contro la Camorra e, in particolare, della criminalità organizzata del casertano. Il suo impegno in prima linea in un territorio così complesso lo ha portato ad essere più volte oggetto di intimidazioni da parte della malavita.