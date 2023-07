Alessandro D’Anteo non ce l’ha fatta, Fratelli d’Italia Toscana in lutto

“Fratelli d’Italia Toscana è in lutto per la scomparsa di Alessandro D’Anteo, vice responsabile nazionale e presidente regionale del dipartimento disabilità di Fratelli d’Italia”. Lo rende noto Fabrizio Rossi deputato coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni. D’Anteo, pisano, 52 anni e disabile era malato da tempo e ricoverato in ospedale da una ventina di giorni. “Esprimo il cordoglio alla famiglia da parte di tutta Fratelli d’Italia Toscana, per la scomparsa dell’amico Alessandro – ha scritto Rossi in una nota – che era una persona sempre disponibile, cordiale e preparata, da sempre attenta alle tematiche legate alla disabilità e non solo”. Cordogliò per la scomparsa di D’Anteo, molto conosciuto a Pisa anche per il suo impegno nello sport paralimpico, è stato espresso dal sindaco Michele Conti e dai suoi colleghi di partito, ma anche da tanti esponenti delle associazioni impegnate nel settore della disabilità. Cordoglio anche dal deputato pisano della Lega Edoardo Ziello.