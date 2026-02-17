Alessandro Ghinelli al timone di una commissione strategica dell’Anci

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, assume la guida della commissione permanente “Politiche Comunitarie e Internazionali” dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). La nomina è stata ufficializzata con una nota firmata dal presidente dell’ANCInci, Gaetano Manfredi, e dal presidente del consiglio nazionale, Marco Fioravanti. Nel nuovo incarico Ghinelli coordinerà i lavori della commissione sulle principali tematiche di attualità internazionale, in sinergia con la struttura tecnica dell’associazione e in raccordo con il delegato politico competente. I vertici Anci hanno sottolineato l’importanza del suo contributo per tutelare gli interessi dei Comuni italiani e promuovere il ruolo delle autonomie locali in ambito europeo e globale.