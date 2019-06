Alessandro Legora, al party 2019 va in scena la donna guerriera

Nel padiglione principale del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in uno spazio dove locomotive fumose ed eleganti s’impongono maestose creando un’atmosfera in cui il tempo pare essersi fermato per l’eternità, avrà luogo il Legora Party 2019 giunto ormai alla sua quarta edizione, che sancirà i diktat della moda Primavera Estate 2020. Una conferma della location accordata dal couturier napoletano che giovedì 6 giugno consegnerà ai suoi ospiti le chiavi di accesso alle sue esclusive linee: Alessandro Legora, Atelier Legora e la collezione Alta moda Bridal. Alessandro Legora si rivolge alla donna-guerriera che affronta le sue giornate piene di impegni familiari e di lavoro con grinta e determinazione. Per questo anche il suo look deve essere elegante ma pratico, quindi c’è un ritorno a tessuti easy-to-wear come il cotone, la gabardine, il jersey declinato in bicolore, tinta unita o nelle iconiche fantasie create e firmate dalla casa di moda. Atelier Legora veste una donna elegante attraverso abiti di classe destrutturati, dalle linee semplici ma dai tagli inconfondibili di alta sartoria, eleganti ma non impostati che spaziano dai colori intensi come il rosso cardinale fino ai toni pastello del rosa pesca, giallo, turchese. La linea Alta moda Bridal interpreta spose romantiche che puntano ad evocare un mood da favola, principesco ma senza eccedere, con un ritorno ai volumi anni ’50 e ai tessuti quali il mikado in seta, il pizzo provenzale con ricami e applicazioni cucite a mano. Il Legora Party ha raccolto negli anni sempre maggiori consensi diventando un appuntamento a cui addetti ai lavori, imprenditori, nomi della stampa e volti dello spettacolo amano partecipare; figure istituzionali che hanno riconosciuto nel giovane stilista napoletano non ancora trentenne i tratti di un grande pioniere della moda che ha affermato l’artigianalità e la sartorialità come tratti fondamentali del brand made in Italy, in continua espansione anche oltre i confini nazionali ed europei.

Partner del Legora Party 2019

La cantina vinicola Fiore Romano; l’hair look di Compagnia della Bellezza; il make up di Beyouty- Francesca Ragona; i gioielli di Gisella Gallotta; il catering di Galà Eventi; calzature Albano; il corriere GLS; la testata free press Party magazine; l’agenzia di comunicazione MMMedia; l’agenzia di grafica e stampa Fenice Print; BMed banca del Mediterraneo; Futura Service security e Banca del Sud.