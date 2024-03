Alessandro Legora alla Paris Fashion Week con la collezione Primavera-Estate. Obiettivo: i mercati dell’est

Alessandro Legora de Feo, ceo e chief stylist dell’azienda Elle Communication, proprietaria dei due marchi Alessandro Legora e Atelier Legora, punta al mercato estero. Lo stilista ha presentato la collezione Spring Summer 2024 alla Paris Fashion Week (svoltasi nella capitale francese dal 28 febbraio al 5 marzo) “in rue de Thorigny 20, presso il rinomato Adelaide Showroom, il cui core business si fonda sullo scouting e supporto ai nomi più promettenti e all’avanguardia”.

“Situato nel cuore dello shopping Parigi Adelaide Showroom – continua la nota – è un place to be che invita periodicamente designer provenienti da tutto il mondo, dotati di talento con tocchi innovativi e un’identità ben espressa ad esporre in questo hub. Sebbene riuscire ad espandere il proprio business in un hub culturale come Parigi non sia un’impresa da poco, Alessandro Legora ha superato l’esame con il grande impegno e lo stile che da sempre contraddistingue la sua azienda. Un’operazione strategica mirata a gettare ponti e consolidare rapporti con mercati internazionali tra cui gli Emirati Arabi, Corea, department store del Medio Oriente e Russia asiatica”.

