Alessandro Legora, brunch e sfilata a Marigliano: ecco la collezione autunno-inverno 2020-21

di Maridì Vicedomini

Un appuntamento irrinunciabile nel panorama degli happening della moda partenopea, il brunch ed il fashion show di Alessandro Legora, giovane ed affermato stilista con il quale viene di rito presentata all’inizio di gennaio agli addetti ai lavori e ad un selezionatissimo parterre di invitati, esponenti del jet set campano, la Collezione Autunno- Inverno per l’anno successivo. Location prescelta l’imponente stabilimento Legora a Mariglianella in provincia di Napoli. L’evento si è svolto domenica 12 gennaio ed ha visto la partecipazione di centinaia di ospiti accanto a volti noti dello spettacolo come Pamela Prati, Miriam Candurro, Marina Tagliaferri, Giovanna Rei Monica Sarnelli, Cristina Donadio, Floriana De Martino e Luisa Esposito, Manila Nazzaro, Federica Ambrosini. In passerella la donna Legora, icona della Collezione Full Winter 2020 /21, una sorta di guerriera, dotata di forte personalità che accanto ad altre splendide mannequin ha indossato gli outfit delle tre linee: Alessandro Legora, Atelier Legora e Atelier Legora Bridal. Il daywear firmato Alessandro Legora riporta alla ribalta i volumi androgeni, comodi, e introduce outfit di maglieria in cachemire di cui le tute sono la sua massima rappresentazione; sfilano cappotti di taglio comodo con dettagli in pelliccia ed eco-pelliccia, tubini strizzati resi grintosi dalla zip a vista; ritornano le camicie in cotone indossate alla garconne sotto i pullover di cachemire, giacche maschili. Il look proposto è sempre prettamente femminile e lo si ritrova anche negli abiti da sera dell’evening wear di Atelier Legora dove troneggiano linee sinuose ed aderenti per esaltare le forme. Da segnalare grandi ritorni come quello della spallina insellata removibile che ha cavalcato le tendenze degli anni ‘70-‘80. Ricompare il velluto declinato in abiti aderenti e drappeggiati, resi preziosi da fibbie gioiello realizzate artigianalmente per le linee Legora. Divertenti i mini abiti in misto seta e duchesse scenograficamente costruiti sulle spalle. Protagonisti anche i completi in paillettes anni 80 nei colori più di tendenza ed il capospalla, realizzato in diverse forme, e in diversi tessuti dal doppio twill al panno in cachemire fino ad arrivare alla pelliccia naturale ed ecologica. Per la linea Bridal lo stilista Legora ha presentato in passerella una sposa romantica, con un abito in tulle, pizzo in trasparenza e ricami corredato da un velo corto bordato da un prezioso chantilly. Infine, grandi novità per l’azienda Legora nel 2020, quali: un potenziamento del segmento produttivo con l’introduzione di una tecnologia sempre più innovativa e l’imminente apertura del primo store monomarca Alessandro Legora dove si potranno trovare tutte e tre le linee Legora, nella strada cult dello shopping nel cuore di Chiaia, “salotto di Napoli”.