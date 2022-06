Alessandro Legora: La mia donna dopo il Covid. A Villa Rivalta si presenta la collezione Spring Summer

La “magia e lo stile” tornano a dialogare al Legora Fashion Show, appuntamento sempre molto atteso a Napoli con l’intrattenimento ma soprattutto con la moda, intesa come ricerca e armonia delle forme. Giovedì 30 giugno dalle ore 20 le luci della splendida Villa Rivalta affacciata sul mare saranno puntate su una passerella d’eccezione, a bordo piscina, per la presentazione della collezione Spring Summer 2023 delle linee Alessandro Legora e Atelier Legora. Una collezione frutto di una meditata maturazione e soprattutto di un evento, il Covid-19, che ha messo tutto in discussione determinando nuove priorità e nuovi modi di intendere i concetti di socialità e stile. Da questa nuova e profonda analisi è scaturito un maggiore allineamento con il Dna del core business Legora, ovvero la moda ancora più settorializzata e concentrata nella sua più autentica natura.

Oggi, si legge in una nota della casa di moda, “il couturier napoletano Alessandro Legora intende vestire la donna consegnandole un abito diverso, capace di farla sentire bella e a suo agio, a qualsiasi occasione lei scelga di partecipare, che sia di mattina, pomeriggio o sera. Quello che conta è che indossando un capo Legora lei si senta speciale, qualunque siano la sua taglia e le sue forme”. “Altro elemento di distinzione di questa collezione – prosegue il comunicato – è la sfida raccolta e vinta con l’impegno di far sfilare in passerella il made in Italy nella sua accezione più nobile, in tema di tessuti e di risorse considerando la nota scarsa reperibilità di materie prime”. “Questo periodo d’incredibile difficoltà ha rappresentato un’opportunità, perché un ottimista è colui che crea opportunità dalle difficoltà – spiega Alessandro Legora – ecco il messaggio che sottintende il valore importante di questa sfilata. Ogni abito è dunque il risultato di una scrematura di qualità mirata ad offrire un prodotto stilisticamente alto come è nella filosofia Legora che coinvolge anche la logica della distribuzione attraverso rivenditori qualificati”.

Fantasie e stampe esclusive

Chi conosce la linea Alessandro Legora, si legge ancora nella presentazione, sa che fantasie e stampe esclusive la fanno da padrone, coloratissime, anni ’70 ma non solo. Via libera ai colori accesi, dal turchese all’amarena, al fucsia fino alle declinazioni del verde, acqua, smeraldo. Il concept della linea esprime una super femminilità per occasioni importanti arrivando fino al quotidiano. Le restrizioni legate al Covid hanno stimolato la nascita di occasioni sociali diverse, quindi anche private dinner, private party, brunch e occasioni più informali alle quali partecipare con una mise Legora femminile, che esalti la mediterraneità con scollature anni ’50, vedi alla voce gonna a ruota e punto vita sagomato. Non sono escluse le donne curvy per le quali viene evidenziata la sensualità pur su misure diverse ma sempre femminili.

Abiti-scultura per tutte le linee

Sfilano in passerella abiti-scultura che raccontano in ogni dettaglio l’incredibile lavoro che c’è dietro. Le stoffe spaziano dallo shantung ai taffetà, ai mikado per i tessuti rigidi; georgette, chiffon, tulle per quelli morbidi. Una novità degna di nota è il tema paillettes elasticizzata su base tulle. Minimo comune denominatore degli abiti eleganti da grande soirée, sono spacchi vertiginosi, scollature a cuore, scollature sulla schiena, in un’esaltazione della sensualità delle donne. L’abito bustier con gonna larghissima a ruota è un altro must di una collezione che risponde al desiderio di una donna di riscattarsi dal senso di privazione provato durante questo lungo tempo di rinunce nel segno della propria splendida e spontanea femminilità.

Alessandro Legora intende vestire tutte le creature femminili, qualunque sia la linea, dallo stereotipo milanese fino alla donna curvy e più morbida perché sono tutte ugualmente belle e per far questo ha ideato un prodotto versatile ancora più perfezionato nel tempo con capi giovani e sensuali: caftani di seta che lasciano la spalla scoperta a sottolineare un portamento chic; abiti impreziositi da fusciacche di seta lunghissime a delineare il punto vita o cinture dai ricami in strass proposte nei toni Legora senza mai sfociare nel too much ma mantenendo il loro ruolo di “dettaglio”.

Partner del Legora Party

Cantine Moio; Gallotta gioielli; Futura Service security; Le Mille Me Communication; Fenice Print; Sole Ricevimenti – Food & Events Engineering; Riccardo make up artist; Le Zirre Napoli®.