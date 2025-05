Alessandro Legora, nello store di via Carlo Poerio alta sartoria e vini d’autore

Raffinatezza, accoglienza e gusto si sono incontrati ieri pomeriggio nell’atelier Alessandro Legora, in via Carlo Poerio 52, in occasione di Wine & The City 2025. Dalle 18 alle 21, l’atelier ha aperto le sue porte per celebrare la bellezza del saper fare italiano, in un evento esclusivo all’insegna dello stile e dell’artigianalità campana.

Un pubblico selezionato di appassionate di moda e ospiti è stato accolto in un’atmosfera calda e sofisticata, dove ogni dettaglio raccontava la filosofia del brand: sartorialità senza tempo, qualità made in Italy e passione per l’eccellenza. Le visitatrici sono state omaggiate con un cadeau esclusivo, simbolo di benvenuto e stile firmato Legora.

L’occasione ha permesso di scoprire da vicino le due anime del marchio: Alessandro Legora, con la sua visione contemporanea e “easy to wear”, e Atelier Legora, dedicata a un’eleganza più formale e ricercata. In entrambi i casi, la lavorazione artigianale e il rispetto per la tradizione sono i tratti distintivi che uniscono passato e presente in una proposta stilistica coerente e raffinata.

Ad accompagnare l’experience, i vini selezionati di Cantine Federiciane, che hanno aggiunto un tocco di gusto alle conversazioni, fondendo la bellezza del vino con quella della moda, in perfetto stile Wine & The City.

Un evento riuscito, che ha saputo raccontare con grazia e autenticità il valore del territorio attraverso l’arte della moda.

